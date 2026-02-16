Végh Alexandra az Eszék új elnöke – hivatalos

A változások részeként lemondott tisztségéről Szakály Ferenc klubelnök, aki február 20-i hatállyal távozik. Szintén elhagyja a klubot Vladimir Cohar igazgató, aki közös megegyezéssel búcsúzik.

Az elnöki pozíciót Végh Alexandra – a korábbi ZTE-tulajdonos, a jelenleg a szlovén NK Naftát elnökként irányító Végh Gábor lánya – veszi át, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik a klub élére. Pályafutása során átfogó sportmenedzsment-ismeretekre tett szert, munkáját pedig üzleti, tulajdonosi és befektetői szemlélet jellemzi a bajnokságban utolsó helyen álló NK Osijek közleménye szerint.

A klubhonlapon azt írják: a jövőben a kiemelt figyelmet fordítanak a szakmai struktúra modernizálására, a fiatal labdarúgók fejlődésére, valamint a játékoskeret tudatos és fenntartható megújítására. Stratégiai célként határozták meg, hogy a tehetséges fiatal játékosok nagyobb szerepet kapjanak, miközben megőrzik azokat az értékeket és hagyományokat, amelyekre a klub mindig is büszke volt.

Valentina Koprivnjak (Fotó: NK Osijek)

Az igazgatói posztot Valentina Koprivnjak veszi át, aki hosszú évek óta tagja az igazgatótanácsnak. Szakmai pályafutása mérföldkőnek számít a horvát labdarúgásban, hiszen ő volt az első nő, aki futballklubnál igazgatói pozíciót töltött be. 2003 óta dolgozik az NK Osijek kötelékében, és azóta is a klub vezetésének meghatározó alakja.

Az NK Osijek hangsúlyozta: a munka folytatódik, az új korszak pedig most kezdődik Eszéken.