Nemzeti Sportrádió

Végh Alexandra az Eszék új elnöke – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.02.16. 14:36
null
Végh Alexandra február 20-án áll munkába (Fotó: NK Osijek)
Címkék
Végh Alexandra Szakály Ferenc NK Osijek klubelnök
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (1. HNL) szereplő Eszék (NK Osijek) hivatalos honlapján bejelentették, hogy átalakul a klub vezetése. Szakály Ferenc elnök lemondott, helyét Végh Alexandra veszi át.

A változások részeként lemondott tisztségéről Szakály Ferenc klubelnök, aki február 20-i hatállyal távozik. Szintén elhagyja a klubot Vladimir Cohar igazgató, aki közös megegyezéssel búcsúzik.

Az elnöki pozíciót Végh Alexandra – a korábbi ZTE-tulajdonos, a jelenleg a szlovén NK Naftát elnökként irányító Végh Gábor lánya – veszi át, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik a klub élére. Pályafutása során átfogó sportmenedzsment-ismeretekre tett szert, munkáját pedig üzleti, tulajdonosi és befektetői szemlélet jellemzi a bajnokságban utolsó helyen álló NK Osijek közleménye szerint.

A klubhonlapon azt írják: a jövőben a kiemelt figyelmet fordítanak a szakmai struktúra modernizálására, a fiatal labdarúgók fejlődésére, valamint a játékoskeret tudatos és fenntartható megújítására. Stratégiai célként határozták meg, hogy a tehetséges fiatal játékosok nagyobb szerepet kapjanak, miközben megőrzik azokat az értékeket és hagyományokat, amelyekre a klub mindig is büszke volt.

Valentina Koprivnjak (Fotó: NK Osijek)

Az igazgatói posztot Valentina Koprivnjak veszi át, aki hosszú évek óta tagja az igazgatótanácsnak. Szakmai pályafutása mérföldkőnek számít a horvát labdarúgásban, hiszen ő volt az első nő, aki futballklubnál igazgatói pozíciót töltött be. 2003 óta dolgozik az NK Osijek kötelékében, és azóta is a klub vezetésének meghatározó alakja.

Az NK Osijek hangsúlyozta: a munka folytatódik, az új korszak pedig most kezdődik Eszéken.

 

Végh Alexandra Szakály Ferenc NK Osijek klubelnök
Legfrissebb hírek

Gólt szerzett, de kikapott Varasdon az Eszék

Minden más foci
2026.02.08. 17:03

1. HNL: az Eszék simán kikapott a Dinamótól

Minden más foci
2026.01.25. 22:01

Nyolcadik döntetlenjét játszotta az Eszék a bajnokságban

Minden más foci
2025.12.20. 17:10

Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek

Minden más foci
2025.12.07. 20:23

Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából

Minden más foci
2025.12.03. 19:52

1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék

Minden más foci
2025.11.02. 20:13

Horvát bajnokság: előnyről szenvedett vereséget Pulában az Eszék

Minden más foci
2025.09.21. 21:26

1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

Minden más foci
2025.08.31. 21:11
Ezek is érdekelhetik