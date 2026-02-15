Gálázott a Vidi; emberelőnyben nyert a Vasas; fordított az éllovas Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

A 17 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye:

Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc 2–1 (Dinnyés 45+1. – öngól, Csontos D. 63., ill. Tollár 11.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 15 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

FC Ajka–Budafoki MTE 0–1 (Varga B. 77.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–5 (Bányai 5., ill. Németh D. 10., 37., 51., 58., Bedi 42.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–2 (Dénes A. 21., Farkas B. 90+2.) – Kiállítva: Szűcs Sz. (79., KTE) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 14 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Vass Á. 38. – öngól, Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Lakatos Cs. 59.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!