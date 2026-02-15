Nemzeti Sportrádió

Gálázott a Vidi; emberelőnyben nyert a Vasas; fordított az éllovas Honvéd – ez történt az NB II-ben

2026.02.15. 18:55
A Vasas vezető góljának szerzője, Németh Barnabás (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játszották le a labdarúgó NB II 18. fordulójában. A 14 órai meccseken a második helyen álló Vasas emberelőnyben nyert Békéscsabán, a harmadik helyezett Mezőkövesd simán kikapott Kozármislenyben, a Szeged – amelynél most debütált Laczkó Zsolt vezetőedzőként – tíz emberrel szenvedett vereséget Karcagon, az utolsó Soroksár Tiszakécskén maradt alul. 15 órától a negyedik Kecskemét vereséget szenvedett a BVSC-vel szemben, a Csákvár öt gólt kapott a Videotontól, amelyben Németh Dániel négy gólt szerzett, míg a játéknap előtt kieső helyen álló Budafok Ajkán győzött. A forduló zárásán az éllovas Honvéd hazai pályán hátrányból győzte le a Szentlőrincet.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ

A 17 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye:

Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc 2–1 (Dinnyés 45+1. – öngól, Csontos D. 63., ill. Tollár 11.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 15 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

FC Ajka–Budafoki MTE 0–1 (Varga B. 77.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–5 (Bányai 5., ill. Németh D. 10., 37., 51., 58., Bedi 42.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–2 (Dénes A. 21., Farkas B. 90+2.) – Kiállítva: Szűcs Sz. (79., KTE) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 14 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Vass Á. 38. – öngól, Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Lakatos Cs. 59.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd18123336–16+2039
  2. Vasas FC18113430–17+1336
  3. Mezőkövesd1894527–22+531
  4. Kecskeméti TE1893629–21+830
  5. Csákvár1878326–21+529
  6. Karcagi SC1877421–23–228
  7. Kozármisleny1867521–21025
  8. Szeged-Csanád GA1866619–18+124
  9. Tiszakécske1865722–28–623
10. BVSC-Zugló1863917–19–221
11. Videoton FC Fehérvár1856722–21+121
12. FC Ajka18611112–22–1019
13. Budafoki MTE1846818–30–1218
14. Szentlőrinc1838722–24–217
15. Békéscsaba1837819–30–1116
16. Soroksár SC18351024–32–814

 

 

