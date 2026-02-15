Gálázott a Vidi; emberelőnyben nyert a Vasas; fordított az éllovas Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
A 17 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye:
Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc 2–1 (Dinnyés 45+1. – öngól, Csontos D. 63., ill. Tollár 11.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 15 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:
FC Ajka–Budafoki MTE 0–1 (Varga B. 77.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–5 (Bányai 5., ill. Németh D. 10., 37., 51., 58., Bedi 42.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–2 (Dénes A. 21., Farkas B. 90+2.) – Kiállítva: Szűcs Sz. (79., KTE) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
A 14 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:
Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Vass Á. 38. – öngól, Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Lakatos Cs. 59.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|18
|12
|3
|3
|36–16
|+20
|39
|2. Vasas FC
|18
|11
|3
|4
|30–17
|+13
|36
|3. Mezőkövesd
|18
|9
|4
|5
|27–22
|+5
|31
|4. Kecskeméti TE
|18
|9
|3
|6
|29–21
|+8
|30
|5. Csákvár
|18
|7
|8
|3
|26–21
|+5
|29
|6. Karcagi SC
|18
|7
|7
|4
|21–23
|–2
|28
|7. Kozármisleny
|18
|6
|7
|5
|21–21
|0
|25
|8. Szeged-Csanád GA
|18
|6
|6
|6
|19–18
|+1
|24
|9. Tiszakécske
|18
|6
|5
|7
|22–28
|–6
|23
|10. BVSC-Zugló
|18
|6
|3
|9
|17–19
|–2
|21
|11. Videoton FC Fehérvár
|18
|5
|6
|7
|22–21
|+1
|21
|12. FC Ajka
|18
|6
|1
|11
|12–22
|–10
|19
|13. Budafoki MTE
|18
|4
|6
|8
|18–30
|–12
|18
|14. Szentlőrinc
|18
|3
|8
|7
|22–24
|–2
|17
|15. Békéscsaba
|18
|3
|7
|8
|19–30
|–11
|16
|16. Soroksár SC
|18
|3
|5
|10
|24–32
|–8
|14