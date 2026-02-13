Nemzeti Sportrádió

Kiss Tamás gólt szerzett Cipruson; a Galatasaray Sallai Roland nélkül nyert kiütéssel

2026.02.13. 20:10
Kiss Tamás gólt szerzett Cipruson (Fotó: Facebook/Anorthosis Famagusta)
Légiósaink közül pénteken talán Sallai Rolandtól számíthattunk nagyobb dobásra a Galatasaray–Eyüpsport török bajnokin, ám ő ezúttal végig a kispadon ült, ezzel egy időben viszont Kiss Tamás gólt szerzett Cipruson (1–1) az Anorthoszisz–Kraszava bajnokin.

 

Kérdés nélkül toronymagas esélyese volt a Galatasaray az Eyüpspor elleni bajnokinak, nem is izzadt meg, a 2. percben már vezetett, végül 5–1-re nyert úgy, hogy Mauro Icardi mesterhármast szerzett. Sallai Roland ezúttal végig a kispadon ült.

Kiss Tamás viszont alkotott Cipruson: a szélső a 37. percben köszönt be az Anorthoszisz–Kraszava bajnokin a hazaiakat erősítve, és a 91. percig pályán volt. Lecserélésekor még vezetett is csapata, ám a 95. percben jött az egyenlítés: 1–1.

TÖRÖKORSZÁG
Super League
Galatasaray–Eyüpspor 5–1
Galatasaray: Sallai Roland nem lépett pályára.

CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Kraszava 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 37. percben gólt szerzett, a 91. percig a pályán volt.

LÉGIÓSOK, FEBRUÁR 13., PÉNTEK 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Patro Eisden
FC Bruges II: Ostoici Stefan

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: Oss–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
20.30: Almería–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron

 

