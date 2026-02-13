Kiss Tamás gólt szerzett Cipruson; a Galatasaray Sallai Roland nélkül nyert kiütéssel

Kérdés nélkül toronymagas esélyese volt a Galatasaray az Eyüpspor elleni bajnokinak, nem is izzadt meg, a 2. percben már vezetett, végül 5–1-re nyert úgy, hogy Mauro Icardi mesterhármast szerzett. Sallai Roland ezúttal végig a kispadon ült.

Kiss Tamás viszont alkotott Cipruson: a szélső a 37. percben köszönt be az Anorthoszisz–Kraszava bajnokin a hazaiakat erősítve, és a 91. percig pályán volt. Lecserélésekor még vezetett is csapata, ám a 95. percben jött az egyenlítés: 1–1.

TÖRÖKORSZÁG

Super League

Galatasaray–Eyüpspor 5–1

Galatasaray: Sallai Roland nem lépett pályára.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Kraszava 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 37. percben gólt szerzett, a 91. percig a pályán volt.

LÉGIÓSOK, FEBRUÁR 13., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: FC Bruges II–Patro Eisden

FC Bruges II: Ostoici Stefan

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

20.00: Oss–AZ II

AZ II: Kovács Bendegúz

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

20.30: Almería–FC Andorra

Andorra: Yaakobishvili Áron