Kovács Bendegúz a ballábas bombáról: „Az apámtól örököltem”

„Az a dolgom, hogy gólokat lőjek, és nagyszerű, amikor ez sikerül – nyilatkozta az ESPN-nek mosolyogva az AZ Alkmaar magyar csatára, Kovács Bendegúz, miután egy héten belül másodszor ért el mesterhármast: pénteken a holland másodosztályban, az Oss elleni bajnokin. – A minap a Dortmund ellen szereztem mesterhármast az UEFA Ifjúsági Ligában, most pedig ez. Nagyon örülök.”

A pénteki első góljára, melyet jó 25 méterről ballal lőtt, külön is kitért.

„Ezt az apámtól örököltem – mondta nevetve az egy centi híján kétméteres csatár. – A családból ma csak ő volt itt, mindig minden mérkőzésemen ott van. A többiek Magyarországon vannak, tévén nézték a meccset. Azt hiszem, büszkék lehetnek rám.”

Bendegúz édesapja, Kovács Ottó is futballozott korábban, a megyei bajnokságok szintjén, utoljára a 2020 – 2021-es idényben, a megyei másodosztályú Józsa SE-ben. A 18 éves csatár 2021-ben igazolt a DVSC utánpótlásából az ARC Alphenbe, majd 2023 és 2025 között az Ajax korosztályos csapataiban szerepelt, tavaly nyáron szerződött az AZ-be. Ebben az idényben a különböző sorozatokban 26 tétmeccsen 25 gólt szerzett a klub színeiben, ebből hat találkozón négyet a holland másodosztályban és öt mérkőzésen hetet az UEFA Ifjúsági Ligában (a holland U14-es bajnokságban 14 meccsen 14 gól a mérlege).

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJAI