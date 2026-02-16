Serie A: ezrek zaklatják a közösségi médiában az ellenfél kiállítását ünneplő Inter-játékost

A szokásosnál is komolyabb utóélete van Olaszországban az Inter–Juventus rangadónak. A milánóiak 3–2-es győzelmével végződött találkozón 42. percében, 1–1-es állásnál ugyanis Federico La Penna játékvezető Alessandro Bastoni lerántásáért második sárga lappal kiállította Pierre Kalulut – a sárgáknál nem lehet igénybe venni a VAR segítségét –, a felvételek tanúsága szerint korántsem biztos, hogy jogosan.

„Amit most láttunk, az tökéletes összefoglalója volt a szezonnak. Nagyon nehéz elfogadni ezt az igazságtalanságot. A játékosoknak csak annyit mondtam, hogy jól dolgoztak, de nem hiszem, hogy lehet a futballról beszélni ezek után” – fogalmazott az esettel kapcsolatban Damien Comolli, a Juve vezérigazgatója.

A kétségkívül nagyot „homorító” Bastoni látván, hogy a francia játékost zuhanyozni küldik, látványos ünneplésben tört ki – ez valóságos gyűlöletcunamit indított a válogatott játékossal szemben, csak úgy záporoztak rá a fenyegetések gyalázkodások a közösségi médiában.

A feszültség odáig fokozódott, hogy Bastoni és neje rendőrség javaslatára kénytelen volt kikapcsolni a kommenteket közösségi oldalain. A Gazzetta dello Sport szerint az őrjöngők még Bastoni kislányát sem kímélték – a játékos hosszú telefonbeszélgetést folytatott Christian Chivu vezetőedzővel, s az Inter teljes mellszélességgel kiáll a játékos mellett.

Senki sem tarja színésznek Bastonit, mindenki csak egy sima sárga lapot érő esetnek tartja az incidenst – foglalja össze lombardok véleményét a Gazzetta.

Nem tulajdonít különösebb jelentőséget az esetnek Gennaro Gattuso olasz szövetségi kapitány sem, aki jelezte: továbbra is számít rá a válogatottban.

A mérkőzés összefoglalója, az eset 1:01-től látható!