Idegenben nyert, és feljött a tizedik helyre a Topolya

SZUPERLIGA

23. FORDULÓ

Mladoszt Lucsani–Topolya 1–3 (0–0)

Lucsani, Mladoszt Stadion. Vezeti: Sztefan Jeknics.

Mladoszt: Sztamenkovics – N. Andrics (Varjacsics, 88.), A. Milosevics, N. Csirkovics, Orescsanin, Udovicsics – Tumbasevics, Bojics (Hadzsics, 68.), Ljubomirac – N. Milojevics (Kijevcsanin, 82.), Todoszijevics (Djokics, 82.). Vezetőedző: Dragisa Zunics.

Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, Capan, Roux, Miloszavics (Szopranics, 87.) – Radin – Sza. Jovanovics (Mboungou, 79.), Mezei (Boszics, 67.), Tomovics (A. Petrovics, 67.), Urosevics – Todoroszki (D. Szavics, 79.). Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.

Gólszerző: N. Milojevics (60. – 11-esből), ill. A. Milosevics (55. – öngól), Miloszavics (69.), Sza. Jovanovics (71.)

A szerb Szuperliga 2025–2026-os idényének az a két csapata mérte össze erejét a 23. fordulóban, amelyek a legkevesebb gólt szerezték a mérkőzéseiken: a vendéglátó, a lucsáni Mladoszt a huszonkét mérkőzésen tizenhétszer, a Topolyai Sport Club pedig eggyel többször, vagyis tizennyolcszor volt eredményes. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a TSC kevés gólt lő, de keveset is kap, ugyanis a topolyai kapuban huszonötször kötött ki a labda, ennél kevesebbszer csak a belgrádi Crvena zvezda (19), valamint az újvidéki Vojvodina (21) kapusának kellett a kapuból kiszednie a labdát.

Az első félidőben a hazaiak és a vendégek is többször távoli lövésekkel próbálkoztak, amelyek vagy elkerülték a kaput, vagy a kapusok voltak résen. A játékrész hajrájában Szasa Jovanovics ugyan betalált a Mladoszt kapujába, de mivel lesen kapta a labdát, így maradt a gól nélküli döntetlen. A második félidőben mindkét együttes többet vállalt fel, s az 55. percben Andrej Todoroszki szöglete tán Szlobodan Urosevics tette vissza középre a labdát a bal saroknál, s a labda pont Aleksza Milosevics lábára pattant, onnan pedig a gólvonal mögött kötött ki. Sokáig nem örülhettek a vendégek, ugyanis Urosevics egy óvatlan mozdulattal eltalálta Uros Ljubomirac lábát, s a jogosan megítélt tizenegyest Nemanja Milojevics magabiztosan értékesítette, Nikola Szimics kapus a másik irányba vetődött.

A három pont sorsa két perc alatt dőlt el: a 69. minutumban Mihajlo Miloszavics egy lapos lövéssel megszerezte első gólját a Topolya mezében, két perccel később pedig Szasa Jovanovics elé pattant a labda a tizenhatoson belül, ő pedig öt méterről a bal alsóba lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt.

A győzelemnek köszönhetően a Topolya feltornázta magát a tizedik helyre, s a következő fordulóban, a TSC Arénában a belgrádi Csukaricski együttesét fogadja, amely a hetedik helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban.