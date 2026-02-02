Légióskörkép: Varga Barnabás túl az első AEK-gólon, Kerkez és Szoboszlai gólpasszt adott

VARGA BARNABÁS GÓLJA

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

JANUÁR 26., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

Otelul–Csíkszereda 3–0

Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként a 69. percig játszott, utóbbi helyére Nagy Zoárd állt be. Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János és Kaján Norbert nem lépett pályára, utóbbi kettőt nem is nevezték.

UTA Arad–Rapid Bucuresti 1–2

UTA: Zsóri Dánielt nem nevezték.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (2. osztály)

AZ U21–Almere City 3–4

AZ: Kovács Bendegúz a 70. percben állt be, a 73. percben gólt szerzett.

JANUÁR 27., KEDD

ANGLIA

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Mansfield Town 1–1

Plymouth: Szűcs Kornél kispados volt, nem cserélték be.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Kortrijk 2–0

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.

Kortrijk: Dénes Vilmos a 77. percben állt be.

RFC Liege–Lommel SK 1–0

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

St. Pauli–RB Leipzig 1–1

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

JANUÁR 28., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, adott egy gólpasszt, a 75. percben lecserélték; Kerkez Milos kispados volt.

Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Fulad–Perszepolisz 3–1

Perszepolisz: Gera Dániel kezdett, a 75. percben lecserélték.

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

–

JANUÁR 30., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Seraing 1–0

Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték a keretbe.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Lens–Le Havre 1–0

Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 78. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Zaglebie Lubin–GKS Katowice 0–2

Zaglebie: Szabó Levente a 69. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

1. FC Köln–Wolfsburg 1–0

Wolfsburg: Dárdai Bencét sérülés miatt nem nevezték a keretbe.

JANUÁR 31., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2

Bournemouth: Tóth Alex a 86. percben állt be.

Liverpool–Newcastle United 4–1

Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, gólpasszt adott, Szoboszlai Dominik szintén végigjátszotta a mérkőzést.

Championship (II. osztály)

Portsmouth–West Bromwich Albion 3–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

West Brom: Callum Styles a szünetben állt be.

Blackburn Rovers–Hull City 0–1

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

League One (III. osztály)

Stockport County–Plymouth Argyle 3–0

Plymouth: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, negyeddöntő

Ried–Rapid 3–0

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–Patro Eisden 1–1

Lommel: Vancsa Zalán a szünetben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Hradec Králové 1–0

Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (2. osztály)

Ado Den Haag–AZ U21 1–4

AZ: Kovács Bendegúz az 54. percben állt be.



NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Hoffenheim–Union Berlin 3–1

Union Berlin: Schäfer András az 54. percben állt be.

RB Leipzig–Mainz 1–2

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Sampdoria–Spezia 1–0

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem állt be.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Arouca 0–3

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 73. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Arges–UTA Arad 0–1

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Hearts 0–3

Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a 30. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Istanbul Basaksehir–Rizespor 2–2

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Sporting Lokeren 3–2

Kortrijk: Dénes Vilmos a 60. percben állt be csereként.

CIPRUS

Cyprus League (I. osztály)

Hloraka–Anorthoszisz 2–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a szünetben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Olympiakosz Pireusz 1–1

AEK Athén: Varga Barnabás az 57. percben lépett pályára, az 59. percben gólt szerzett.

IZRAEL

Ligat Ha'Al

Hapoel Petah-Tikva–Asdod 2–0

Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk a 67. percben lépett pályára csereként, a 90+8. percben gólpasszt adott.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Motor Lublin–Pogon Szczeczin 2–1

Pogon: Molnár Rajmund sérült, nem nevezték; Szalai Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Darmstadt 0–0

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.

ROMÁNIA

Superliga

FCSB–Csíkszereda 1–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 76. percben állt be, Eppel Márton kezdett, a szünetben Nagy Zoárd váltotta, aki végigjátszotta a 2. félidőt, Hegedűs János a kispadon ült, Pászka Lóránd kezdőként végigjátszotta a meccset, Szalay Szabolcs a 68., Végh Bence a 67. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Castellón–FC Andorra 2–0

Andorra: Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta meccset.

SVÁJC

Super League

Luzern–St. Gallen 2–2

St. Gallen: Csoboth Kevin nem tagja az első keretnek.

SZERBIA

Szuperliga

Novi Pazar–Szabadka 2–2

Szabadka: Holender Filip kezdett, a 7. percben gólpasszt adott, a szünetben lecserélték.

Topolyai SC–Vojvodina 0–2

TSC: Mezei Szabolcs a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kayserispor 4–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 65. percben lecserélték.