Légióskörkép: Varga Barnabás túl az első AEK-gólon, Kerkez és Szoboszlai gólpasszt adott
VARGA BARNABÁS GÓLJA
LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
JANUÁR 26., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
Otelul–Csíkszereda 3–0
Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként a 69. percig játszott, utóbbi helyére Nagy Zoárd állt be. Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János és Kaján Norbert nem lépett pályára, utóbbi kettőt nem is nevezték.
UTA Arad–Rapid Bucuresti 1–2
UTA: Zsóri Dánielt nem nevezték.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (2. osztály)
AZ U21–Almere City 3–4
AZ: Kovács Bendegúz a 70. percben állt be, a 73. percben gólt szerzett.
JANUÁR 27., KEDD
ANGLIA
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Mansfield Town 1–1
Plymouth: Szűcs Kornél kispados volt, nem cserélték be.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Kortrijk 2–0
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.
Kortrijk: Dénes Vilmos a 77. percben állt be.
RFC Liege–Lommel SK 1–0
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
St. Pauli–RB Leipzig 1–1
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
JANUÁR 28., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, adott egy gólpasszt, a 75. percben lecserélték; Kerkez Milos kispados volt.
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Fulad–Perszepolisz 3–1
Perszepolisz: Gera Dániel kezdett, a 75. percben lecserélték.
JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK
–
JANUÁR 30., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Seraing 1–0
Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték a keretbe.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Lens–Le Havre 1–0
Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 78. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Zaglebie Lubin–GKS Katowice 0–2
Zaglebie: Szabó Levente a 69. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
1. FC Köln–Wolfsburg 1–0
Wolfsburg: Dárdai Bencét sérülés miatt nem nevezték a keretbe.
JANUÁR 31., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2
Bournemouth: Tóth Alex a 86. percben állt be.
Liverpool–Newcastle United 4–1
Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, gólpasszt adott, Szoboszlai Dominik szintén végigjátszotta a mérkőzést.
Championship (II. osztály)
Portsmouth–West Bromwich Albion 3–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
West Brom: Callum Styles a szünetben állt be.
Blackburn Rovers–Hull City 0–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
League One (III. osztály)
Stockport County–Plymouth Argyle 3–0
Plymouth: Szűcs Kornél nem volt a keretben.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, negyeddöntő
Ried–Rapid 3–0
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Patro Eisden 1–1
Lommel: Vancsa Zalán a szünetben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Hradec Králové 1–0
Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (2. osztály)
Ado Den Haag–AZ U21 1–4
AZ: Kovács Bendegúz az 54. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Hoffenheim–Union Berlin 3–1
Union Berlin: Schäfer András az 54. percben állt be.
RB Leipzig–Mainz 1–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Sampdoria–Spezia 1–0
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem állt be.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Arouca 0–3
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 73. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Arges–UTA Arad 0–1
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Hearts 0–3
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a 30. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Istanbul Basaksehir–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.
FEBRUÁR 1., VASÁRNAP
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Sporting Lokeren 3–2
Kortrijk: Dénes Vilmos a 60. percben állt be csereként.
CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
Hloraka–Anorthoszisz 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a szünetben lecserélték.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Olympiakosz Pireusz 1–1
AEK Athén: Varga Barnabás az 57. percben lépett pályára, az 59. percben gólt szerzett.
IZRAEL
Ligat Ha'Al
Hapoel Petah-Tikva–Asdod 2–0
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk a 67. percben lépett pályára csereként, a 90+8. percben gólpasszt adott.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Motor Lublin–Pogon Szczeczin 2–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, nem nevezték; Szalai Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Darmstadt 0–0
Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.
ROMÁNIA
Superliga
FCSB–Csíkszereda 1–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 76. percben állt be, Eppel Márton kezdett, a szünetben Nagy Zoárd váltotta, aki végigjátszotta a 2. félidőt, Hegedűs János a kispadon ült, Pászka Lóránd kezdőként végigjátszotta a meccset, Szalay Szabolcs a 68., Végh Bence a 67. percben állt be.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Castellón–FC Andorra 2–0
Andorra: Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta meccset.
SVÁJC
Super League
Luzern–St. Gallen 2–2
St. Gallen: Csoboth Kevin nem tagja az első keretnek.
SZERBIA
Szuperliga
Novi Pazar–Szabadka 2–2
Szabadka: Holender Filip kezdett, a 7. percben gólpasszt adott, a szünetben lecserélték.
Topolyai SC–Vojvodina 0–2
TSC: Mezei Szabolcs a kispadon ült.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kayserispor 4–0
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 65. percben lecserélték.