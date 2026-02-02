Nemzeti Sportrádió

Légióskörkép: Varga Barnabás túl az első AEK-gólon, Kerkez és Szoboszlai gólpasszt adott

2026.02.02. 10:11
Varga Barnabás gólt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos gólpasszt ünnepelhetett a héten (Fotó: Getty Images; Imago Images)
Heti légiósösszefoglalónk élére Varga Barnabás kívánkozik: az AEK Athén télen szerződtetett magyar labdarúgója először talált a kapuba új csapata kötelékében, becserélése után két perccel fejelt gólja 1–1-es döntetlent ért a címvédő Olympiakosz Pireusz ellen. A Liverpool magyar légiósai közül Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában, Kerkez Milos a Premier League-ben járult hozzá gólpasszal a győzelemhez, míg négyen bemutatkoztak új csapatukban: Szalai Attila végig a pályán volt a Pogon Szczecinben, akárcsak Baráth Péter az Olomoucban; Gera Dániel is kezdett az iráni Perszepoliszban, míg Szabó Levente csereként lépett pályára a Zaglebie Lubinban.

VARGA BARNABÁS GÓLJA

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

 JANUÁR 26., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Superliga
Otelul–Csíkszereda 3–0
Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként a 69. percig játszott, utóbbi helyére Nagy Zoárd állt be. Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János és Kaján Norbert nem lépett pályára, utóbbi kettőt nem is nevezték.
UTA Arad–Rapid Bucuresti 1–2
UTA: Zsóri Dánielt nem nevezték.

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (2. osztály)
AZ U21–Almere City 3–4
AZ: Kovács Bendegúz a 70. percben állt be, a 73. percben gólt szerzett.

 

 JANUÁR 27., KEDD 

ANGLIA
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Mansfield Town 1–1
Plymouth: Szűcs Kornél kispados volt, nem cserélték be.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Kortrijk 2–0
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.
Kortrijk: Dénes Vilmos a 77. percben állt be.
RFC Liege–Lommel SK 1–0
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
St. Pauli–RB Leipzig 1–1
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

 

 JANUÁR 28., SZERDA 

BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, adott egy gólpasszt, a 75. percben lecserélték; Kerkez Milos kispados volt.
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Fulad–Perszepolisz 3–1
Perszepolisz: Gera Dániel kezdett, a 75. percben lecserélték.

 

 JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK 

 JANUÁR 30., PÉNTEK 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Seraing 1–0
Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték a keretbe.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Lens–Le Havre 1–0
Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 78. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG
Zaglebie Lubin–GKS Katowice 0–2
Zaglebie: Szabó Levente a 69. percben állt be.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
1. FC Köln–Wolfsburg 1–0
Wolfsburg: Dárdai Bencét sérülés miatt nem nevezték a keretbe.

 

 JANUÁR 31., SZOMBAT 

ANGLIA
Premier League
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2
Bournemouth: Tóth Alex a 86. percben állt be.
Liverpool–Newcastle United 4–1
Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, gólpasszt adott, Szoboszlai Dominik szintén végigjátszotta a mérkőzést.
Championship (II. osztály)
Portsmouth–West Bromwich Albion 3–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
West Brom: Callum Styles a szünetben állt be.
Blackburn Rovers–Hull City 0–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
League One (III. osztály)
Stockport County–Plymouth Argyle 3–0
Plymouth: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

AUSZTRIA
Osztrák Kupa, negyeddöntő
Ried–Rapid 3–0
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Patro Eisden 1–1
Lommel: Vancsa Zalán a szünetben állt be.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Hradec Králové 1–0
Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt.

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (2. osztály)
Ado Den Haag–AZ U21 1–4
AZ: Kovács Bendegúz az 54. percben állt be. 

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Hoffenheim–Union Berlin 3–1
Union Berlin: Schäfer András az 54. percben állt be.
RB Leipzig–Mainz 1–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt.

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
SampdoriaSpezia 1–0
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem állt be.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Arouca 0–3
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 73. percben állt be.

ROMÁNIA
Superliga
Arges–UTA Arad 0–1
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Hearts 0–3
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a 30. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Istanbul Basaksehir–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

 

 FEBRUÁR 1., VASÁRNAP 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Sporting Lokeren 3–2
Kortrijk: Dénes Vilmos a 60. percben állt be csereként.

CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
Hloraka–Anorthoszisz 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a szünetben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Olympiakosz Pireusz 1–1
AEK Athén: Varga Barnabás az 57. percben lépett pályára, az 59. percben gólt szerzett.

IZRAEL
Ligat Ha'Al
Hapoel Petah-Tikva–Asdod 2–0
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk a 67. percben lépett pályára csereként, a 90+8. percben gólpasszt adott.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Motor Lublin–Pogon Szczeczin 2–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, nem nevezték; Szalai Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Darmstadt 0–0
Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.

ROMÁNIA
Superliga
FCSB–Csíkszereda 1–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs  a 76. percben állt be, Eppel Márton kezdett, a szünetben Nagy Zoárd váltotta, aki végigjátszotta a 2. félidőt, Hegedűs János a kispadon ült, Pászka Lóránd kezdőként végigjátszotta a meccset, Szalay Szabolcs a 68., Végh Bence a 67. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Castellón–FC Andorra 2–0
Andorra: Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta meccset.

SVÁJC
Super League
LuzernSt. Gallen 2–2
St. Gallen: Csoboth Kevin nem tagja az első keretnek.

SZERBIA
Szuperliga
Novi Pazar–Szabadka 2–2
Szabadka: Holender Filip kezdett, a 7. percben gólpasszt adott, a szünetben lecserélték.
Topolyai SC–Vojvodina 0–2
TSC: Mezei Szabolcs a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kayserispor 4–0
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 65. percben lecserélték.

 

