Légiósok: Gera kezdőként mutatkozott be a Perszepoliszban

2026.01.28. 14:34
Gera Dániel bemutatkozott az iráni élvonalban (Fotó: FC Persepolis)
légiósok Perszepolisz Irán Gera Dániel
A Perszepoliszban először játszó Gera Dánielt a 75. percben cserélték le az iráni labdarúgó-bajnokság (Persian Gulf Pro League) 18. fordulójában, csapata 3–1-re kikapott a Fulad otthonában.

Gera Dániel szerződtetését vasárnap jelentette be a Perszepolisz, és három nappal később a magyar válogatott futballista be is mutatkozott az iráni bajnokságban.

A 18. fordulóban a Fulad vendége volt a patinás teheráni klub, Gera a kezdőben, jobbhátvédként kapott helyet.

A magyar légióst a 75. percben, 1–0-s hazai vezetésnél cserélték le. Csapata a 89. percben büntetőhöz jutott, ráadásul emberelőnybe is került, Amirmaszud Szarabadani kiállítása után Ali Alipur értékesítette a tizenegyest.

Ám itt még nem volt vége, Farsad Ahmadzadeh a ráadás negyedik, Juszef Mazraeh pedig a ráadás ötödik percében volt eredményes, így a Fulad otthon tartotta a három pontot. A harmadik vereségét elszenvedő Perszepolisz így elszalasztotta az esélyt, hogy a tabella élére ugorjon.

PERSIAN GULF PRO LEAGUE
18. FORDULÓ
Fulad–Perszepolisz 3–1

 

 

