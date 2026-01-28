Légiósok: Gera kezdőként mutatkozott be a Perszepoliszban

Gera Dániel szerződtetését vasárnap jelentette be a Perszepolisz, és három nappal később a magyar válogatott futballista be is mutatkozott az iráni bajnokságban.

A 18. fordulóban a Fulad vendége volt a patinás teheráni klub, Gera a kezdőben, jobbhátvédként kapott helyet.

A magyar légióst a 75. percben, 1–0-s hazai vezetésnél cserélték le. Csapata a 89. percben büntetőhöz jutott, ráadásul emberelőnybe is került, Amirmaszud Szarabadani kiállítása után Ali Alipur értékesítette a tizenegyest.

Ám itt még nem volt vége, Farsad Ahmadzadeh a ráadás negyedik, Juszef Mazraeh pedig a ráadás ötödik percében volt eredményes, így a Fulad otthon tartotta a három pontot. A harmadik vereségét elszenvedő Perszepolisz így elszalasztotta az esélyt, hogy a tabella élére ugorjon.

PERSIAN GULF PRO LEAGUE

18. FORDULÓ

Fulad–Perszepolisz 3–1