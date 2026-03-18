Keresztes Krisztián: A legfőbb célomat elértem Skóciában

Szomorkodhatnak a Dundee Unitednél, hiszen a csapat lecsúszott a skót első osztály rájátszásáról: a Keresztes Krisztiánt is alkalmazó együttes jelenleg a hetedik, s három fordulóval az alapszakasz vége előtt kilenc pont a hátránya a hatodik Falkirk mögött. Mivel azonos pontszámnál a gólkülönbség rangsorol, elenyésző matematikai esély maradt csak: legfőbb ellenfelénél tízzel kevesebb gólt szerzett…

„Látni kell, lecsúsztunk a felsőházról, s erről csak magunk tehetünk – mondta lapunknak a Dundee United 26 éves védője. – Legutóbb a városi rivális Dundee FC ellen hibáztunk: magabiztosan vezettünk kettő nullára, de a kilencvennegyedik percben kaptunk egy gólt, majd a kilencvenhatodikban jött egy öngól… Az idényben sok olyan mérkőzésen veszítettünk pontokat, amelyen már a zsebünkben volt a három pont, a Kilmarnock, a Hibernian, a Rangers és a Hearts ellen is előnyben voltunk, de a hajrában vagy a hosszabbításban nem koncentráltunk megfelelően, és kicsúszott a kezünkből a győzelem. A legfőbb baj, hogy ezekből az esetekből nem tanultunk. Meg kell birkóznunk a ránk nehezedő nyomással, másképpen nem működik, nem lehetünk igazán eredményesek. Az edzőnket, Jim Goodwint sajnálom a legjobban, mindent megtesz a sikerért, jó munkát végez. Bosszantó, de már nem tudunk ezeken az eredményeken változtatni.”

Az alapszakaszból még három mérkőzés van hátra, a csapat a Celtic, a Rangers és a Livingston ellen lép pályára. Érdemes a tabellára pillantani: a Hearts az első 63 ponttal, a Celtic 61, a Rangers pedig 60 pontot gyűjtött – a Dundee United a mérleg nyelve is lehet a bajnoki címért folytatott harcban…

„Mélyen van lelkileg a társaság, először is össze kell szednünk magunkat ahhoz, hogy vasárnap hazai pályán megszorongathassuk a Celticet. Egyszer már sikerült legyőznünk, decemberben kettő egyre nyertünk, szereztem egy gólt, örökké emlékezetes marad az a meccs. Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek a Celtic és a Rangers ellen sem, de csapatként, tartással kell lejátszanunk a hátralévő három bajnokit, majd következhet öt mérkőzés az alsóházban. Kiesési gondjaink nem lehetnek, a Skót Kupától elbúcsúztunk, így azzal a céllal vághatunk neki a hátralévő nyolc bajnokinak, hogy tartsuk meg a hetedik helyünket.”

Keresztes Krisztián tavaly nyáron került egy évre kölcsönbe a Nyíregyháza Spartacustól a Dundee Unitedbe, vagyis hamarosan lejár a megállapodása. A Szparihoz 2027 nyaráig köti a szerződése, kérdés, merre veti a sors. Légiósként bizonyított, hiszen az idényben harmincöt tétmérkőzésen lépett pályára a Dundee Unitedben, mérlege két gól, egy gólpassz, egyértelműen alapembernek számít.

„A legfőbb célomat elértem, majdnem minden meccsen az elsőtől az utolsó percig a pályán lehettem. Bár tökéletesen sohasem vagyok elégedett magammal, mert mindig jobbra vágyom, szép hónapok állnak mögöttem. Nem tudom még, mi lesz velem, az viszont biztos, hogy szeretnék itt maradni a szigetországban: csodás a futballkultúra, aki él-hal a futballért, idekint megtalálja a számítását.”