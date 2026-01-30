A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott
A jóval veszélyesebb Lens az első félidő ráadásában talált be, Ruben Aguilar bombázott öt méterről a léc alá Matthieu Udol beadásából. A második félidő elején közel járt az egyenlítéshez a vendégcsapat, ám Arouna Sangante fejesénél nagyot védett Robin Risser, majd a hazaiak jutottak (kezezés miatt) meg nem adott gólig.
A vendéglátó megőrizte előnyét, így sorozatban a 10. hazai tétmérkőzését nyerte meg, míg a Le Havre – amelyben Loic Nego kezdőként 78 percet játszott – immár öt idegenbeli bajnoki óta nyeretlen. 1–0
FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
17.00: Paris FC–Olympique Marseille
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|20
|15
|1
|4
|34–16
|+18
|46
|2. Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41–15
|+26
|45
|3. Marseille
|19
|12
|2
|5
|44–20
|+24
|38
|4. Lyon
|19
|11
|3
|5
|32–20
|+12
|36
|5. Lille
|19
|10
|2
|7
|34–29
|+5
|32
|6. Rennes
|19
|8
|7
|4
|30–27
|+3
|31
|7. Strasbourg
|19
|9
|3
|7
|32–23
|+9
|30
|8. Toulouse
|19
|8
|5
|6
|31–23
|+8
|29
|9. Lorient
|19
|6
|7
|6
|25–30
|–5
|25
|10. Monaco
|19
|7
|3
|9
|28–33
|–5
|24
|11. Angers
|19
|6
|5
|8
|20–25
|–5
|23
|12. Brest
|19
|6
|4
|9
|24–31
|–7
|22
|13. Nice
|19
|6
|3
|10
|25–36
|–11
|21
|14. Paris FC
|19
|5
|5
|9
|24–32
|–8
|20
|15. Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16–25
|–9
|20
|16. Nantes
|19
|3
|5
|11
|18–34
|–16
|14
|17. Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14–29
|–15
|12
|18. Metz
|19
|3
|3
|13
|21–45
|–24
|12