A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

A jóval veszélyesebb Lens az első félidő ráadásában talált be, Ruben Aguilar bombázott öt méterről a léc alá Matthieu Udol beadásából. A második félidő elején közel járt az egyenlítéshez a vendégcsapat, ám Arouna Sangante fejesénél nagyot védett Robin Risser, majd a hazaiak jutottak (kezezés miatt) meg nem adott gólig.

A vendéglátó megőrizte előnyét, így sorozatban a 10. hazai tétmérkőzését nyerte meg, míg a Le Havre – amelyben Loic Nego kezdőként 78 percet játszott – immár öt idegenbeli bajnoki óta nyeretlen. 1–0

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

17.00: Paris FC–Olympique Marseille

19.00: Lorient–Nantes

21.05: Monaco–Rennes

Vasárnap játsszák

15.00: Lyon–Lille

17.15: Angers–Metz

17.15: Nice–Brest

17.15: Toulouse–Auxerre

20.45: Strasbourg–Paris SG