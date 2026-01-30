Nemzeti Sportrádió

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

2026.01.30. 22:58
Ruben Aguilar gólja három pontot ért (Fotó: Imago Images)
A Lens 1–0-ra legyőzte a Le Havre-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 20. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A jóval veszélyesebb Lens az első félidő ráadásában talált be, Ruben Aguilar bombázott öt méterről a léc alá Matthieu Udol beadásából. A második félidő elején közel járt az egyenlítéshez a vendégcsapat, ám Arouna Sangante fejesénél nagyot védett Robin Risser, majd a hazaiak jutottak (kezezés miatt) meg nem adott gólig.

A vendéglátó megőrizte előnyét, így sorozatban a 10. hazai tétmérkőzését nyerte meg, míg a Le Havre – amelyben Loic Nego kezdőként 78 percet játszott – immár öt idegenbeli bajnoki óta nyeretlen. 1–0

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
17.00: Paris FC–Olympique Marseille
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Lens20151434–16+1846
  2. Paris SG19143241–15+2645
  3. Marseille19122544–20+2438
  4. Lyon19113532–20+1236
  5. Lille19102734–29+532
  6. Rennes1987430–27+331
  7. Strasbourg1993732–23+930
  8. Toulouse1985631–23+829
  9. Lorient1967625–30–525
10. Monaco1973928–33–524
11. Angers1965820–25–523
12. Brest1964924–31–722
13. Nice19631025–36–1121
14. Paris FC1955924–32–820
15. Le Havre2048816–25–920
16. Nantes19351118–34–1614
17. Auxerre19331314–29–1512
18. Metz19331321–45–2412

 

 

Ezek is érdekelhetik