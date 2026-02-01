Videó: Varga Barnabás első gólja az AEK-ben – az Olympiakosz ellen fejelte

Varga Barnabás a legjobbkor, az Olympiakosz elleni rangadón szerezte meg az első gólját az AEK Athénban. Egy jobb oldali szögletből lefejelte a labdát a földre, ami a kapuba pattant. Ezzel szerezte meg a vezetést az AEK az 59. percben, két perccel azután, hogy Varga csereként pályára lépett. 1–0

A GÓL ITT TEKINTHETŐ MEG

Első AEK-ben szerzett góljától (amelyet az athéni Gazzetta sportújság lenyűgözőként jellemzett) a szurkolók eksztázisba kerültek, annyi görögtüzet gyújtottak, hogy a játékteret belengő füst miatt perceket állt a játék. A 68. percben kevés híján gólpasszt adott, fejjel középre stukkolta a labdát, amit Luka Jovics a kapufára lőtt.

A 75. perc környékén ismét a magyar válogatott támadó került a figyelem középpontjába, amikor fél percen belül előbb ő került földre egy kemény belépő után, majd ő volt túl agresszív Panagiocisz Tecosszal szemben, s mindkétszer szólt is a rutinos holland játékvezető, Danny Makkelie sípja.

A 83. percben aztán Varga – tőle némileg szokatlanul – a saját tizenhatosa előterében bukkant fel, s egy jó szereléssel vétette magát észre. A 88. perc elején aztán Varga megszerezhette volna második gólját is, ám egy balról érkező indítást hosszan vett át, így a kimozduló kapusé lett a labda.

A kényszerszünet miatt 16 percet hosszabbított a játékvezető, melynek a végén Mehdi Taremi 11-esből egyenlített, így hiába vezetett sokáig az AEK, nem tudott győzni.

A 100. percben egy gyors ellentámadás végén a török Yusuf Yazici próbálkozhatott többször is, de a tumultuózus jelenetek végén mindig közbevetődött egy AEK-védő. Majd Makkiele játékvezető fülére szóltak, hogy volna itt egy tizenegyes gyanús eset. A holland hosszas várakozás végén kiment visszanézni a lerántást, majd megadta a büntetőt, amit Mehdi Taremi gólra is váltott – az eredetileg 11 perces hosszabbítás 16. percében, s ezzel alakította ki a végeredményt. 1–1

Az AEK így egypontos előnnyel vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK és kettővel a szintén egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Olympiakosz előtt.