Megnyílt a SPIRIT Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ

Az eseményen elhangzott, hogy a SPIRIT Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ azzal a céllal jött létre, hogy az olimpiai mozgalomhoz kapcsolódó tudást, értékeket és kutatási eredményeket rendszerezze, fejlessze és megossza. A központ célja, hogy Kelet-Közép-Európa meghatározó olimpiai kutatási és oktatási műhelyévé váljon, erősítve a régió tudományos együttműködését és nemzetközi beágyazottságát.

„Tavaly sok eseménnyel ünnepeltük a százéves TF-et és a 130 éves MOB-ot, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy az együttműködés még szorosabb legyen a két intézmény között” – mondta Sterbenz Tamás rektor, majd arról beszélt, céljuk, hogy a TF nemzetközileg is elismert egyetem legyen. Tavaly sikerült a nemzetközi hallgatói létszámot növelniük, idén pedig a hazai fiatalok érdeklődése is nőtt az intézmény iránt. „A SPIRIT megnyitásával szeretnénk a hazai ismertséget, elismertséget még inkább növelni”.

Fábián László MOB-főtitkár hangsúlyozta, hogy a sporteredményekhez szükséges a társadalomtudományi háttér is, majd kiemelte, a világban tíz-tizenkét ilyen kutatóközpont létezik.

Mocsai Lajos, a TF Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a SPIRIT angol rövidítésből származó mozaikszó (Sports, Performance, Inclusion, Research, Innovation, Training), de a spirit szónak magyarul is van jelentése, a lélekről, a szellemről szól.

„A sport a nagyon kemény fizikai munkára épül, de a mögötte lévő lélektan, szellemiség elengedhetetlen. Az itt zajló munkának erkölcsi iránymutatónak kell lennie” – vélekedett Mocsai Lajos.

Sipos-Onyestyák Nikoletta, a sportmenedzsment tanszék egyetemi adjunktusa, a központ vezetője beszélt a tevékenységi területekről és a központ kiemelt projektjeiről: olimpiai kutatóműhely, nyári egyetem az olimpiai tanulmányok területén, olimpiai archívumok digitalizálása, nemzetközi konferenciák és szakmai fórumok szervezése.

A kutatóközpont mottója: az olimpiai mozgalom nem csupán sportesemény, hanem értékrendszer, társadalmi jelenség és kutatási terület. A SPIRIT célja, hogy hidat képezzen sport, a tudomány és a társadalom között.