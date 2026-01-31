A Liverpool először nyert bajnokit 2026-ban

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Liverpool FC–Newcastle United 4–1 (2–1)
Liverpool, Anfield, 60 416 néző. Vezette: Hooper
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Menedzser: Arne Slot
Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Menedzser: Eddie Howe
Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), I. Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)
A két csapatot sohasem kötötte össze történelmi rivalizálás, az elmúlt időszakban mégis kölcsönösen úgy készülnek egymás ellen, hogy valamelyik félnek elégtételt kell vennie a másikon.
A szombat esti bajnokit megelőzően a Newcastle érezhette inkább úgy, hogy van miért visszavágnia a Liverpoolnak, amely a nyáron nem kis veszekedéseket követően, klub- és Premier League-rekordért elhozta a St. James’ Parkból Alexander Isakot, majd az őszi szezonban játszott parázs meccset egy utolsó pillanatos góllal nyert meg 3–2-re. Nos, most az első kaput eltaláló lövés Hugo Ekitiké nevéhez fűződött, viszont sokáig nem billent át a játék a vendégtérfélre, majd az Anthony Gordon-gól lehűtötte a kedélyeket.
Az összkép alapján sokkal meglepőbb volt, hogy a Liverpool nemhogy egyenlített, de megfordította az állást a szünetig, ráadásul a második gólnál a duplázó Ekitiké Kerkez Milostól kapott indítást.
A szünet után előbb Szoboszlai Dominik zárhatott egy akciót kapura lövéssel (Nick Pope védett), majd Hugo Ekitiké előtt adódott lehetőség a mesterhármasra, de célt tévesztett. Idővel alábbhagyott a Newcastle lendülete, s bár a veszély nem szűnt meg teljesen a Liverpool kapuja előtt, bő egy óra játék után eldőlni látszott a meccs, amikor Mohamed Szalah passzából Florian Wirtz elegánsan lőtt a jobb alsó sarokba. S a hazaiak a hosszabbításban sem álltak le, mert az édesapja halála után a csapatba visszatérő Ibrahima Konaté is gólt szerzett a 93. percben.
Fontos siker volt ez a Liverpoolnak: megszerezte az első bajnoki győzelmét a naptári évben. 4–1
KORÁBBAN
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46–17
|+29
|53
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35–25
|+10
|46
|4. Chelsea
|24
|11
|7
|6
|42–27
|+15
|40
|5. Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39–33
|+6
|39
|6. Manchester United
|23
|10
|8
|5
|41–34
|+7
|38
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|32–32
|0
|34
|8. Everton
|24
|9
|7
|8
|26–27
|–1
|34
|9. Brentford
|23
|10
|3
|10
|35–32
|+3
|33
|10. Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33–33
|0
|33
|11. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|12. Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40–43
|–3
|33
|13. Brighton & Hove Albion
|24
|7
|10
|7
|34–32
|+2
|31
|14. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|15. Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24–28
|–4
|28
|16. Leeds United
|24
|6
|8
|10
|31–42
|–11
|26
|17. Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23–34
|–11
|25
|18. West Ham
|24
|5
|5
|14
|29–48
|–19
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|24
|1
|5
|18
|15–45
|–30
|8