A Liverpool először nyert bajnokit 2026-ban

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Liverpool FC–Newcastle United 4–1 (2–1)

Liverpool, Anfield, 60 416 néző. Vezette: Hooper

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Menedzser: Arne Slot

Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Menedzser: Eddie Howe

Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), I. Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)

A két csapatot sohasem kötötte össze történelmi rivalizálás, az elmúlt időszakban mégis kölcsönösen úgy készülnek egymás ellen, hogy valamelyik félnek elégtételt kell vennie a másikon.

A szombat esti bajnokit megelőzően a Newcastle érezhette inkább úgy, hogy van miért visszavágnia a Liverpoolnak, amely a nyáron nem kis veszekedéseket követően, klub- és Premier League-rekordért elhozta a St. James’ Parkból Alexander Isakot, majd az őszi szezonban játszott parázs meccset egy utolsó pillanatos góllal nyert meg 3–2-re. Nos, most az első kaput eltaláló lövés Hugo Ekitiké nevéhez fűződött, viszont sokáig nem billent át a játék a vendégtérfélre, majd az Anthony Gordon-gól lehűtötte a kedélyeket.

Az összkép alapján sokkal meglepőbb volt, hogy a Liverpool nemhogy egyenlített, de megfordította az állást a szünetig, ráadásul a második gólnál a duplázó Ekitiké Kerkez Milostól kapott indítást.

A szünet után előbb Szoboszlai Dominik zárhatott egy akciót kapura lövéssel (Nick Pope védett), majd Hugo Ekitiké előtt adódott lehetőség a mesterhármasra, de célt tévesztett. Idővel alábbhagyott a Newcastle lendülete, s bár a veszély nem szűnt meg teljesen a Liverpool kapuja előtt, bő egy óra játék után eldőlni látszott a meccs, amikor Mohamed Szalah passzából Florian Wirtz elegánsan lőtt a jobb alsó sarokba. S a hazaiak a hosszabbításban sem álltak le, mert az édesapja halála után a csapatba visszatérő Ibrahima Konaté is gólt szerzett a 93. percben.

Fontos siker volt ez a Liverpoolnak: megszerezte az első bajnoki győzelmét a naptári évben. 4–1

KORÁBBAN

Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)

Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)

Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Aston Villa–Brentford

15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace

17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)