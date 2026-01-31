Nemzeti Sportrádió

A Liverpool először nyert bajnokit 2026-ban

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 22:57
null
Szoboszlai (balra) jobbhátvédként kapott helyet a Liverpoolban, itt Hall-lal csatázik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Newcastle Ibrahima Konaté Hugo Ekitiké Szoboszlai Dominik Spíler Tv Liverpool Premier League Kerkez Milos
A Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a Newcastle-t a Premier League 24. fordulójában. A címvédőnél Hugo Ekitiké duplázott, a visszatérő Ibrahima Konaté is eredményes volt. Szoboszlai Dominik és a gólpasszt adó Kerkez Milos is végig a pályán volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Liverpool FC–Newcastle United 4–1 (2–1)
Liverpool, Anfield, 60 416 néző. Vezette: Hooper
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Menedzser: Arne Slot
Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Menedzser: Eddie Howe
Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), I. Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)

A két csapatot sohasem kötötte össze történelmi rivalizálás, az elmúlt időszakban mégis kölcsönösen úgy készülnek egymás ellen, hogy valamelyik félnek elégtételt kell vennie a másikon.

A szombat esti bajnokit megelőzően a Newcastle érezhette inkább úgy, hogy van miért visszavágnia a Liverpoolnak, amely a nyáron nem kis veszekedéseket követően, klub- és Premier League-rekordért elhozta a St. James’ Parkból Alexander Isakot, majd az őszi szezonban játszott parázs meccset egy utolsó pillanatos góllal nyert meg 3–2-re. Nos, most az első kaput eltaláló lövés Hugo Ekitiké nevéhez fűződött, viszont sokáig nem billent át a játék a vendégtérfélre, majd az Anthony Gordon-gól lehűtötte a kedélyeket.

Az összkép alapján sokkal meglepőbb volt, hogy a Liverpool nemhogy egyenlített, de megfordította az állást a szünetig, ráadásul a második gólnál a duplázó Ekitiké Kerkez Milostól kapott indítást.

A szünet után előbb Szoboszlai Dominik zárhatott egy akciót kapura lövéssel (Nick Pope védett), majd Hugo Ekitiké előtt adódott lehetőség a mesterhármasra, de célt tévesztett. Idővel alábbhagyott a Newcastle lendülete, s bár a veszély nem szűnt meg teljesen a Liverpool kapuja előtt, bő egy óra játék után eldőlni látszott a meccs, amikor Mohamed Szalah passzából Florian Wirtz elegánsan lőtt a jobb alsó sarokba. S a hazaiak a hosszabbításban sem álltak le, mert az édesapja halála után a csapatba visszatérő Ibrahima Konaté is gólt szerzett a 93. percben.

Fontos siker volt ez a Liverpoolnak: megszerezte az első bajnoki győzelmét a naptári évben. 4–1

KORÁBBAN
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal24165346–17+2953
  2. Manchester City23144547–21+2646
  3. Aston Villa23144535–25+1046
  4. Chelsea24117642–27+1540
  5. Liverpool24116739–33+639
  6. Manchester United23108541–34+738
  7. Fulham23104932–32034
  8. Everton2497826–27–134
  9. Brentford231031035–32+333
10. Newcastle2496933–33033
11. Sunderland2389624–26–233
12. Bournemouth2489740–43–333
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+231
14. Tottenham2377933–31+228
15. Crystal Palace2377924–28–428
16. Leeds United24681031–42–1126
17. Nottingham Forest23741223–34–1125
18. West Ham24551429–48–1920
19. Burnley23361425–44–1915
20. Wolverhampton24151815–45–308

 

 

Newcastle Ibrahima Konaté Hugo Ekitiké Szoboszlai Dominik Spíler Tv Liverpool Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Kétgólos hátrányból fordított a Chelsea a városi derbi második félidejében

Angol labdarúgás
5 órája

Tóth Alex ismét győztes csapat tagja volt; simán nyert idegenben az Arsenal

Angol labdarúgás
7 órája

Premier League-bajnokot szerződtetett a Fulham – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.30. 13:49

Konaté visszatér, de a védelemben így is lesznek hiányzói a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
2026.01.30. 11:09

Papp Bence: Tóth Alex debütálása a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata

Angol labdarúgás
2026.01.30. 10:27

Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

Bajnokok Ligája
2026.01.30. 09:27

Szoboszlait ismét méltatták, Slot a kapott gól nélküli meccsnek örült

Bajnokok Ligája
2026.01.29. 14:34

Nem tudott nyerni a címvédő PSG, így rájátszásra kényszerül a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 23:17
Ezek is érdekelhetik