Mindhárom magyar végig a pályán volt, Szoboszlai vezérletével a Liverpool kiütötte a Galatasarayt

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot

GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

Noha nem érkezhettek vendégszurkolók az Anfieldbe, sok Galatasaray-mezes emberrel lehetett találkozni Liverpool-szerte az angol és a török bajnok összecsapása előtt napközben. A többség persze helyi, de legalábbis angliai lakos, a rendőri jelenlétet viszont így is megerősítették a Mersey partján, főleg azt követően, hogy kedd este konkrétan tűzijátékot rendeztek a drukkerek a belvárosban, amikor a török csapat megérkezett a szállodájához.

A stadionnál már nyugodtabbak voltak a körülmények, az izgalmak a kezdőcsapatok közzétételekor kezdődtek – magyar szemmel egyértelműen! A Liverpool voltaképpen a legerősebb összeállításában állt fel, amelyben Kerkez Milos kapta a balhátvéd pozícióját, Szoboszlai Dominik pedig visszatérhetett a középpálya tengelyébe, míg a törököknél Sallai Roland jobbszélsőként szerepelt – vagyis futballtörténelem íródott, korábban sohasem fordult elő, hogy három magyar labdarúgó egyszerre pályára lépjen kieséses BL-mérkőzésen!

És ami ezután következett…

Az első félidő derekán Alexis Mac Allister szögletből okosan legurította a labdát, Szoboszlai Dominik pedig 15 méterről futtából ballal a jobb alsó sarokba helyezte, idénybeli tizedik BL-fellépésén az ötödik gólját szerezve.

Felpörgött a Liverpool, Mohamed Szalah, Florian Wirtz, majd a labdát a lécre fejelő Mac Allister a párharc állását is megfordíthatta volna, majd újabb Szoboszlai-rakéta veszélyeztette a Galata kapuját. A ráadás perceiben ráadásul tizenegyeshez jutott a hazai csapat (Szoboszlai Dominik harcolta ki) – Ismail Jakobs buktatta a magyar középpályást –, de Szalah lövését Ugurcan Cakir hárította.

Az egyiptomi aztán hamar helyrehozta a hibáját, a második félidő elején ugyanis kihagyhatatlan helyzetbe hozta Hugo Ekitikét (2–0), nem sokkal később pedig az ő lövése után pattant a labda Cakirról Ryan Gravenberch elé, aki szintén bevette a Galata kapuját (3–0).

Az igazi megváltás azonban még hátravolt: bő órányi játék után Szalah hatalmas gólt tekert 17 méterről ballal a jobb felső sarokba (öt perccel később amúgy a lécet is eltalálta).

Innen aztán már végképp nem volt visszaút a török együttesnek, a magyar szempontból történelmi BL-mérkőzésen simán győzött és továbbjutott az angol bajnok a negyeddöntőbe, amelyben a címvédő PSG lesz az ellenfele. Úgyhogy itt az esély a visszavágásra, az előző évadban ugyanis éppen a párizsi klub búcsúztatta a Liverpoolt a nyolcaddöntőben.

A mérkőzés végén Szoboszlai Dominikot választották meg a meccs emberének. 4–0