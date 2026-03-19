Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: Jack Hughes nem kapja meg a korongot, amellyel a győztes gólt szerezte

R. P.R. P.
2026.03.19. 16:41
Fotó: Getty Images
Címkék
jégkorong Jack Hughes téli olimpia
Az amerikai Jack Hughes nem kapja meg azt a korongot, amellyel a győztes gólt szerezte a milánói téli olimpia Egyesült Államok-Kanada férfi döntőjének hosszabbításában – jelentette be a sportági Hírességek Csarnoka.

 

A 24 éves Hughes korábban kijelentette, hogy magának kéri a pakkot, és „teljes ostobaságnak” nevezte, hogy a korong a Hall of Fame-be került.

A kanadai Torontóban található csarnok gyűjteményében szerepel többek között az a korong is, amelyet a Pittsburgh Penguins csapatkapitánya, a háromszoros Stanley Kupa-győztes Sidney Crosby szerzett az Egyesült Államok ellen a 2010-es vancouveri olimpiai döntőben.

Az ötkarikás játékok hokitornáját rendező nemzetközi szövetség (IIHF) az 1998-as olimpia óta biztosít emléktárgyakat a csarnoknak, amely Hughes igényét visszautasította, mondván, az ilyen tárgyakat azért állítják ki, hogy „megőrizzék az olimpiák és a világbajnokságok jelentős pillanatait, és hozzáférhetővé tegyék azokat a globális jégkorong-közösség számára”.

(MTI)

 

