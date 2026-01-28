Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool gálázott a Qarabag ellen a BL-ben

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 6–0 (2–0)

Liverpool, Anfield, 60 043 néző. Vezette: Kruzliak (szlovák)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanly, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)

Biztosan tudható, hogy Liverpool valamelyik csapata aznap hazai pályán játszik, ha az embereken a szokásosnál nagyobb számban jelennek meg a szurkolói jelképek. Így volt ez szerdán is, a Liverpool–Qarabag meccs reggelétől fogva, amikor a munkába igyekvő tömegben feltűnően sokakról köszönt vissza a vörös klubcímer, a déli órákban már többségben voltak a találkozóra kiadott sálakban ebédelő vendégek az éttermekben, míg kora délutánra a pubok is kezdtek megtelni szimpatizánsnak öltözött szomjazókkal.

Kora délutánra megteltek a pubok (Fotó: Gyenge Balázs)

Ugyan az Anfield és környéke valamivel később nyitott, délután négy órára már jelentősebb tömeg verődött össze, nem sokkal később pedig egyértelművé vált, hogy nemcsak Arne Slot menedzser, de a szurkolók is jobban kedvelik az esti mérkőzéseket: a stadion körüli hangulat felülmúlta a legtöbb délutáni Premier League-meccsét, a szomszédos Albert-kocsmába öttől szinte nem lehetett belépni – nem mintha a környező pubok könnyebb alternatívát kínáltak volna –, s a kifőzdék előtt hangosan, optimistán és kacarászva, fürtökben álltak sorba az emberek. Sőt, az európai meccsek sajátosságaként vendégdrukkerek is vegyültek a tömegbe, igaz, legfeljebb egy-egy azeri zászlós rajongó jutott tízezer liverpoolira, de így is többen voltak, mint ahányan egy bajnoki meccsen a vizitáló csapatot elkísérők vegyülnek a „vörös folyamba” (a PL-ben hermetikusan elkülönítik az idegenbe utazó szurkolókat).

Azeri szurkolók is érkeztek Liverpoolba (Fotó: Gyenge Balázs)

Ahogy közeledett a kezdés időpontja, a felszabadult hangulat úgy váltott át izgalomba. Érthető, elvégre az egyébként több sebből vérző Liverpool még nem biztosította helyét a legjobb nyolc között, s ha nem is megváltást, de mindenképpen ideiglenes megnyugvást hozhatott az esetleges siker az azeri bajnok ellen. Arne Slot menedzser – aki alatt ennyire még nem volt ingatag a liverpooli kispad – ugyanakkor alaposan felforgatta kezdőcsapatát, igaz, a rendelkezésére álló keret sok mindenben eleve korlátozta. Így fordulhatott elő, hogy Ryan Gravenberchet vonta vissza középső védőnek Virgil van Dijk mellé, Szoboszlai Dominikot pedig szűrőbe tette Alexis Mac Allister párjaként. A hétvégén kissé fásultan játszó Kerkez Milos kikerült a kezdőből, s Andrew Robertson kapta meg a bal oldali védő posztját.

A meccs nem indult jól a hazaiaknak, Jeremie Frinpongot már a 4. percben le kellett cserélni húzódás miatt, és bár a Qarabag egyáltalán nem illetődött meg, negyedóra elteltével megtört a jég: Szoboszlai Dominik a rövid sarokhoz lőtte be a szögletet, Hugo Ekitiké megcsúsztatta a labdát, Virgil van Dijk fejelt, ekkor még lepattant a labda, azonban Alexis Mac Allister közelről a gólvonal mögé bólintotta, hiába ütötte ki Mateusz Kochalski. Néhány perccel később Florian Wirtz duplázta meg a liverpooli előnyt 16 méterről leadott lövéssel, s innentől már gördülékenyebben ment minden, igaz, észnél kellett lenni – Elvin Cafarquliyev lövését például bravúrral hárította Alisson. A szünetig növelhette volna előnyét a hazai csapat, de a helyzetek kimaradtak, ám ezúttal senkinek sem volt hiányérzete az Anfieldben.

Szoboszlai Dominik ismét a Liverpool motorja volt (Fotó: Getty Images)

A második félidő a Qarabagnak indult rosszul, alig kezdődött el ugyanis ismét a játék, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah gyakorlatilag lemásolta a Bournemouthban szerzett „közös” góljukat, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a magyar játékos talpalta a labdát az egyiptomi elé, aki 17 méterről, ballal kíméletlenül felvarrta a jobb felső sarokba (pedig Leandro Andrade még be is feküdt keresztbe a sorfal mögé, nehogy a magyar futballista újabb „marseille-i" gólt rúgjon).

Ezzel nemcsak a mérkőzés, hanem az is eldőlt, hogy a Liverpool a nyolcban végez, azaz nem kell a fáradságos rájátszásban részt vennie, a teher alól láthatóan felszabaduló csapat pedig a rég nem látott szebbik arcát mutatta, és ilyenkor az is sikerül, ami máskor nem. Még egy órája sem ment a játék, amikor egy kontrával egyedül meginduló Hugo Ekitiké góllal zárta félpályás sprintjét, az Anfield közönsége pedig olyan mámorban ünnepelt, mint már régen.

És persze hogy nem volt még vége! Egy védelmi hibát követően Alexis Mac Allister a második gólját szerezte közelről, Arne Slot pedig az idényben talán először „luxusból” cserélhetett, még a 19 éves Amara Nallót is pályára küldte, s éppen Szoboszlai Dominik helyére. A megfiatalított Liverpool talán kevésbé tudott lendületes maradni, de egyáltalán nem vallott szégyent – főleg hogy még Federico Chiesa is betalált –, a csapat pedig nagy különbségű győzelemmel zárta a BL alapszakaszát. 6–0

Mac Allister (balra) duplázott, de Ekitiké is betalált (Fotó: Getty Images)