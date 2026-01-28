Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool gálázott a Qarabag ellen a BL-ben

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 22:52
null
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Mohamed Szalahnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool élő közvetítés Qarabag
A Liverpool FC hazai pályán 6–0-ra kiütötte az azeri Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában, ezzel a legjobb nyolc között végzett, azaz bejutott a nyolcaddöntőbe.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 6–0 (2–0)
Liverpool, Anfield, 60 043 néző. Vezette: Kruzliak (szlovák)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot
Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanly, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)

Biztosan tudható, hogy Liverpool valamelyik csapata aznap hazai pályán játszik, ha az embereken a szokásosnál nagyobb számban jelennek meg a szurkolói jelképek. Így volt ez szerdán is, a Liverpool–Qarabag meccs reggelétől fogva, amikor a munkába igyekvő tömegben feltűnően sokakról köszönt vissza a vörös klubcímer, a déli órákban már többségben voltak a találkozóra kiadott sálakban ebédelő vendégek az éttermekben, míg kora délutánra a pubok is kezdtek megtelni szimpatizánsnak öltözött szomjazókkal. 

Kora délutánra megteltek a pubok (Fotó: Gyenge Balázs)

Ugyan az Anfield és környéke valamivel később nyitott, délután négy órára már jelentősebb tömeg verődött össze, nem sokkal később pedig egyértelművé vált, hogy nemcsak Arne Slot menedzser, de a szurkolók is jobban kedvelik az esti mérkőzéseket: a stadion körüli hangulat felülmúlta a legtöbb délutáni Premier League-meccsét, a szomszédos Albert-kocsmába öttől szinte nem lehetett belépni – nem mintha a környező pubok könnyebb alternatívát kínáltak volna –, s a kifőzdék előtt hangosan, optimistán és kacarászva, fürtökben álltak sorba az emberek. Sőt, az európai meccsek sajátosságaként vendégdrukkerek is vegyültek a tömegbe, igaz, legfeljebb egy-egy azeri zászlós rajongó jutott tízezer liverpoolira, de így is többen voltak, mint ahányan egy bajnoki meccsen a vizitáló csapatot elkísérők vegyülnek a „vörös folyamba” (a PL-ben hermetikusan elkülönítik az idegenbe utazó szurkolókat).

Azeri szurkolók is érkeztek Liverpoolba (Fotó: Gyenge Balázs)

Ahogy közeledett a kezdés időpontja, a felszabadult hangulat úgy váltott át izgalomba. Érthető, elvégre az egyébként több sebből vérző Liverpool még nem biztosította helyét a legjobb nyolc között, s ha nem is megváltást, de mindenképpen ideiglenes megnyugvást hozhatott az esetleges siker az azeri bajnok ellen. Arne Slot menedzser – aki alatt ennyire még nem volt ingatag a liverpooli kispad – ugyanakkor alaposan felforgatta kezdőcsapatát, igaz, a rendelkezésére álló keret sok mindenben eleve korlátozta. Így fordulhatott elő, hogy Ryan Gravenberchet vonta vissza középső védőnek Virgil van Dijk mellé, Szoboszlai Dominikot pedig szűrőbe tette Alexis Mac Allister párjaként. A hétvégén kissé fásultan játszó Kerkez Milos kikerült a kezdőből, s Andrew Robertson kapta meg a bal oldali védő posztját.

A meccs nem indult jól a hazaiaknak, Jeremie Frinpongot már a 4. percben le kellett cserélni húzódás miatt, és bár a Qarabag egyáltalán nem illetődött meg, negyedóra elteltével megtört a jég: Szoboszlai Dominik a rövid sarokhoz lőtte be a szögletet, Hugo Ekitiké megcsúsztatta a labdát, Virgil van Dijk fejelt, ekkor még lepattant a labda, azonban Alexis Mac Allister közelről a gólvonal mögé bólintotta, hiába ütötte ki Mateusz Kochalski. Néhány perccel később Florian Wirtz duplázta meg a liverpooli előnyt 16 méterről leadott lövéssel, s innentől már gördülékenyebben ment minden, igaz, észnél kellett lenni – Elvin Cafarquliyev lövését például bravúrral hárította Alisson. A szünetig növelhette volna előnyét a hazai csapat, de a helyzetek kimaradtak, ám ezúttal senkinek sem volt hiányérzete az Anfieldben.

Liverpool v Qarabag - UEFA Champions League - League Phase - Anfield
Szoboszlai Dominik ismét a Liverpool motorja volt (Fotó: Getty Images)

A második félidő a Qarabagnak indult rosszul, alig kezdődött el ugyanis ismét a játék, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah gyakorlatilag lemásolta a Bournemouthban szerzett „közös” góljukat, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a magyar játékos talpalta a labdát az egyiptomi elé, aki 17 méterről, ballal kíméletlenül felvarrta a jobb felső sarokba (pedig Leandro Andrade még be is feküdt keresztbe a sorfal mögé, nehogy a magyar futballista újabb „marseille-i" gólt rúgjon).

Ezzel nemcsak a mérkőzés, hanem az is eldőlt, hogy a Liverpool a nyolcban végez, azaz nem kell a fáradságos rájátszásban részt vennie, a teher alól láthatóan felszabaduló csapat pedig a rég nem látott szebbik arcát mutatta, és ilyenkor az is sikerül, ami máskor nem. Még egy órája sem ment a játék, amikor egy kontrával egyedül meginduló Hugo Ekitiké góllal zárta félpályás sprintjét, az Anfield közönsége pedig olyan mámorban ünnepelt, mint már régen.

És persze hogy nem volt még vége! Egy védelmi hibát követően Alexis Mac Allister a második gólját szerezte közelről, Arne Slot pedig az idényben talán először „luxusból” cserélhetett, még a 19 éves Amara Nallót is pályára küldte, s éppen Szoboszlai Dominik helyére. A megfiatalított Liverpool talán kevésbé tudott lendületes maradni, de egyáltalán nem vallott szégyent – főleg hogy még Federico Chiesa is betalált –, a csapat pedig nagy különbségű győzelemmel zárta a BL alapszakaszát. 6–0

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
Mac Allister (balra) duplázott, de Ekitiké is betalált (Fotó: Getty Images)
    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. FC Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Royale Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV Eindhoven822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

 

BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool élő közvetítés Qarabag
Legfrissebb hírek

Utolsó meccsét is megnyerte, így nyolc győzelemmel, hibátlanul nyerte meg a BL-alapszakaszt az Arsenal

Bajnokok Ligája
1 órája

Elképesztő izgalmak Lisszabonban, kapusa 98. percben szerzett fejes góljával jutott be a rájátszásba a Benfica!

Bajnokok Ligája
1 órája

Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

Angol labdarúgás
12 órája

Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Bajnokok Ligája
17 órája

Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

Bajnokok Ligája
17 órája

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.27. 19:00

Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen

Bajnokok Ligája
2026.01.27. 18:05

A Győri ETO a második félidőben lerendezte a Gloria Bistritát a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.01.25. 17:30
Ezek is érdekelhetik