Gulácsi érezte az irányt a tizenegyesnél, de pontokat bukott a Leipzig
Az RB Leipzig kapujában ezúttal is Gulácsi Péter, védelmének tengelyében pedig Willi Orbán kezdett.
A lipcsei csapat a gól nélküli első félidőt követően Yan Diomande góljával szerzett vezetést a második játékrész közepén: az elefántcsontparti szélső a tizenhatos előteréből helyezett a felső sarokba, miután üresen várta a kipattanó labdát egy szöglet során.
Erre a kieső helyen álló St. Paulinak a ráadásban volt válasza, amikor az elcsúszó David Raum tizenegyeshez juttatta az ellenfelet: bár Gulácsi rajta volt Martijn Kaars lövésén, védeni nem tudott.
A másik mérkőzésen a vendég Hoffenheim a szünet előtt ragadta meg az előnyt, Alexander Prass volt eredményes.
A második félidő elején a Werder Bremen emberelőnybe került – Wouter Burger mehetett idő előtt zuhanyozni –, hátránya viszont nem sokkal később megduplázódott Grischa Prömelnek „köszönhetően”.
A brémaiaktól csak lesgólra futotta, Romano Schmid találatát a VAR érvénytelenítette a 64. percben.
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK
St. Pauli–RB Leipzig 1–1 (Kaars 90+3. – 11-esből, ill. Diomande 66.)
Werder Bremen–Hoffenheim 0–2 (Prass 44., Prömel 54.)
Kiállítva: Burger (51., Hoffenheim)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|19
|16
|2
|1
|72–16
|+56
|50
|2. Borussia Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38–17
|+21
|42
|3. Hoffenheim
|19
|12
|3
|4
|40–22
|+18
|39
|4. RB Leipzig
|19
|11
|3
|5
|37–25
|+12
|36
|5. Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36–26
|+10
|36
|6. Bayer Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35–25
|+10
|32
|7. Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31–32
|–1
|27
|8. Eintracht Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39–42
|–3
|27
|9. Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24–30
|–6
|24
|10. 1. FC Köln
|19
|5
|5
|9
|28–32
|–4
|20
|11. Mönchengladbach
|19
|5
|5
|9
|23–32
|–9
|20
|12. Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28–41
|–13
|19
|13. Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22–36
|–14
|19
|14. Hamburg
|18
|4
|6
|8
|17–27
|–10
|18
|15. Werder Bremen
|19
|4
|6
|9
|21–37
|–16
|18
|16. Mainz
|19
|3
|6
|10
|21–32
|–11
|15
|17. St. Pauli
|19
|3
|5
|11
|17–32
|–15
|14
|18. Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17–42
|–25
|13