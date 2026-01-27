Gulácsi érezte az irányt a tizenegyesnél, de pontokat bukott a Leipzig

Az RB Leipzig kapujában ezúttal is Gulácsi Péter, védelmének tengelyében pedig Willi Orbán kezdett.

Willi Orbán fotójával tette közzé kezdőcsapatát az RB Leipzig a közösségi oldalain

A lipcsei csapat a gól nélküli első félidőt követően Yan Diomande góljával szerzett vezetést a második játékrész közepén: az elefántcsontparti szélső a tizenhatos előteréből helyezett a felső sarokba, miután üresen várta a kipattanó labdát egy szöglet során.

Erre a kieső helyen álló St. Paulinak a ráadásban volt válasza, amikor az elcsúszó David Raum tizenegyeshez juttatta az ellenfelet: bár Gulácsi rajta volt Martijn Kaars lövésén, védeni nem tudott.

Martijn Kaars tizenegyesből járt túl Gulácsi Péter eszén (Fotó: Getty Images)

A másik mérkőzésen a vendég Hoffenheim a szünet előtt ragadta meg az előnyt, Alexander Prass volt eredményes.

A második félidő elején a Werder Bremen emberelőnybe került – Wouter Burger mehetett idő előtt zuhanyozni –, hátránya viszont nem sokkal később megduplázódott Grischa Prömelnek „köszönhetően”.

A brémaiaktól csak lesgólra futotta, Romano Schmid találatát a VAR érvénytelenítette a 64. percben.

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK

St. Pauli–RB Leipzig 1–1 (Kaars 90+3. – 11-esből, ill. Diomande 66.)

Werder Bremen–Hoffenheim 0–2 (Prass 44., Prömel 54.)

Kiállítva: Burger (51., Hoffenheim)