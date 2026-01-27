Nemzeti Sportrádió

Gulácsi érezte az irányt a tizenegyesnél, de pontokat bukott a Leipzig

2026.01.27. 22:35
null
Yan Diomande (jobbra) legutóbb két gólpasszt jegyzett, most viszont ő maga is beköszönt (Fotó: Getty Images)
Január elején kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elmaradt a St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzés a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga). Az összecsapásokat kedden este pótolták be: döntetlen és idegenbeli siker született.

Az RB Leipzig kapujában ezúttal is Gulácsi Péter, védelmének tengelyében pedig Willi Orbán kezdett.

Willi Orbán fotójával tette közzé kezdőcsapatát az RB Leipzig a közösségi oldalain

A lipcsei csapat a gól nélküli első félidőt követően Yan Diomande góljával szerzett vezetést a második játékrész közepén: az elefántcsontparti szélső a tizenhatos előteréből helyezett a felső sarokba, miután üresen várta a kipattanó labdát egy szöglet során.

Erre a kieső helyen álló St. Paulinak a ráadásban volt válasza, amikor az elcsúszó David Raum tizenegyeshez juttatta az ellenfelet: bár Gulácsi rajta volt Martijn Kaars lövésén, védeni nem tudott.

FC St. Pauli v RB Leipzig - Bundesliga
Martijn Kaars tizenegyesből járt túl Gulácsi Péter eszén (Fotó: Getty Images)

A másik mérkőzésen a vendég Hoffenheim a szünet előtt ragadta meg az előnyt, Alexander Prass volt eredményes.

A második félidő elején a Werder Bremen emberelőnybe került – Wouter Burger mehetett idő előtt zuhanyozni –, hátránya viszont nem sokkal később megduplázódott Grischa Prömelnek „köszönhetően”.

A brémaiaktól csak lesgólra futotta, Romano Schmid találatát a VAR érvénytelenítette a 64. percben.

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK
St. Pauli–RB Leipzig 1–1 (Kaars 90+3. – 11-esből, ill. Diomande 66.)
Werder Bremen–Hoffenheim 0–2 (Prass 44., Prömel 54.)
Kiállítva: Burger (51., Hoffenheim)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München19162172–16+56 50 
2. Borussia Dortmund19126138–17+21 42 
3. Hoffenheim19123440–22+18 39 
4. RB Leipzig19113537–25+12 36 
5. Stuttgart19113536–26+10 36 
6. Bayer Leverkusen18102635–25+10 32 
7. Freiburg1976631–32–1 27 
8. Eintracht Frankfurt1976639–42–3 27 
9. Union Berlin1966724–30–6 24 
10. 1. FC Köln1955928–32–4 20 
11. Mönchengladbach1955923–32–9 20 
12. Wolfsburg19541028–41–13 19 
13. Augsburg19541022–36–14 19 
14. Hamburg1846817–27–10 18 
15. Werder Bremen1946921–37–16 18 
16. Mainz19361021–32–11 15 
17. St. Pauli19351117–32–15 14 
18. Heidenheim19341217–42–25 13 

 

 

Ezek is érdekelhetik