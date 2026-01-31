Tóth Alex ismét győztes csapat tagja volt; simán nyert idegenben az Arsenal
Nem nyújtott lehengerlő teljesítményt az Arsenal, de így is magabiztosan nyert. Az első félidőben két gólig jutottak az „ágyúsok”, Noni Madueke mindkét találatban főszerepet játszott. Előbb a beadásából Martín Zubimendi csúsztatott a Leeds kapujába, majd szögletből kapura tekert, Karl Darlow pedig bebokszolta a labdát a saját kapujába – öngól. A második játékrészben Gabriel Martinelli beadásából Viktor Gyökeres helyezett a kapuba, míg a hajrában Gabriel Jesus forgolódott, majd 12 méterről a bal alsóba lőtt – idegenben immár nyolc tétmeccs óta veretlen az Arsenal. 0–4
Az első félidőben gólra váltotta fölényét a Bournemouth, Eli Kroupi bombázott 16 méterről a léc alá. A szünet után nagyon nyomott a Wolverhampton, s több helyzete is volt, amiből egyenlíthetett volna, többek között akkor, amikor Joao Gomes a jobb kapufára fejelt. Aztán ismét beállt Tóth Alex, és a második labdaérintéséből kapura lőtt a 86. percben, az oldalhálóba bombázott a kontra végén. Utána szabadrúgást harcolt ki a magyar válogatott középpályás, majd labdát is szerzett – ebből indult az a támadás, amelyből a hajrá elején megszületett a vendégcsapat második gólja. Rayan ment le az alapvonalig, középre játszotta a labdát, Alex Scott pedig közelről betalált, ezzel biztosították be sikerüket a „cseresznyések”. 0–2
A Brighton a 74. percben szerzett vezetést, Yasin Ayari adott középre jobbról, Haralambosz Kosztulasz átlépte a labdát, a mögötte érkező Pascal Gross pedig a jobb alsóba lőtt. Majd lesgólt szereztek a hazaiak, és úgy tűnt, nem változik már az eredmény, ám a 97. percben Jake O'Brien kapura bombázott, Bart Verbruggenről kijött a labda, Beto meg belőtte a kipattanót, amivel pontot mentett az Everton. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)
Később
18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)
21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46–17
|+29
|53
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35–25
|+10
|46
|4. Manchester United
|23
|10
|8
|5
|41–34
|+7
|38
|5. Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39–25
|+14
|37
|6. Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35–32
|+3
|36
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|32–32
|0
|34
|8. Everton
|24
|9
|7
|8
|26–27
|–1
|34
|9. Brentford
|23
|10
|3
|10
|35–32
|+3
|33
|10. Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32–29
|+3
|33
|11. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|12. Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40–43
|–3
|33
|13. Brighton & Hove Albion
|24
|7
|10
|7
|34–32
|+2
|31
|14. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|15. Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24–28
|–4
|28
|16. Leeds United
|24
|6
|8
|10
|31–42
|–11
|26
|17. Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23–34
|–11
|25
|18. West Ham
|23
|5
|5
|13
|27–45
|–18
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|24
|1
|5
|18
|15–45
|–30
|8