Tóth Alex ismét győztes csapat tagja volt; simán nyert idegenben az Arsenal

2026.01.31. 18:06
Tóth Alex (jobbra) is kivette a részét Alex Scott (balra) góljából (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójában Tóth Alex ismét csereként kapott lehetőséget, és csapata, a Bournemouth 2–0-ra nyert idegenben. Az Arsenal 4–0-ra győzött a Leeds vendégeként, míg az Everton a 97. percben mentett pontot a Brighton otthonában (1–1).

Nem nyújtott lehengerlő teljesítményt az Arsenal, de így is magabiztosan nyert. Az első félidőben két gólig jutottak az „ágyúsok”, Noni Madueke mindkét találatban főszerepet játszott. Előbb a beadásából Martín Zubimendi csúsztatott a Leeds kapujába, majd szögletből kapura tekert, Karl Darlow pedig bebokszolta a labdát a saját kapujába – öngól. A második játékrészben Gabriel Martinelli beadásából Viktor Gyökeres helyezett a kapuba, míg a hajrában Gabriel Jesus forgolódott, majd 12 méterről a bal alsóba lőtt – idegenben immár nyolc tétmeccs óta veretlen az Arsenal. 0–4

Az első félidőben gólra váltotta fölényét a Bournemouth, Eli Kroupi bombázott 16 méterről a léc alá. A szünet után nagyon nyomott a Wolverhampton, s több helyzete is volt, amiből egyenlíthetett volna, többek között akkor, amikor Joao Gomes a jobb kapufára fejelt. Aztán ismét beállt Tóth Alex, és a második labdaérintéséből kapura lőtt a 86. percben, az oldalhálóba bombázott a kontra végén. Utána szabadrúgást harcolt ki a magyar válogatott középpályás, majd labdát is szerzett – ebből indult az a támadás, amelyből a hajrá elején megszületett a vendégcsapat második gólja. Rayan ment le az alapvonalig, középre játszotta a labdát, Alex Scott pedig közelről betalált, ezzel biztosították be sikerüket a „cseresznyések”. 0–2

A Brighton a 74. percben szerzett vezetést, Yasin Ayari adott középre jobbról, Haralambosz Kosztulasz átlépte a labdát, a mögötte érkező Pascal Gross pedig a jobb alsóba lőtt. Majd lesgólt szereztek a hazaiak, és úgy tűnt, nem változik már az eredmény, ám a 97. percben Jake O'Brien kapura bombázott, Bart Verbruggenről kijött a labda, Beto meg belőtte a kipattanót, amivel pontot mentett az Everton. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)
Később
18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)
21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal24165346–17+2953
  2. Manchester City23144547–21+2646
  3. Aston Villa23144535–25+1046
  4. Manchester United23108541–34+738
  5. Chelsea23107639–25+1437
  6. Liverpool23106735–32+336
  7. Fulham23104932–32034
  8. Everton2497826–27–134
  9. Brentford231031035–32+333
10. Newcastle2396832–29+333
11. Sunderland2389624–26–233
12. Bournemouth2489740–43–333
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+231
14. Tottenham2377933–31+228
15. Crystal Palace2377924–28–428
16. Leeds United24681031–42–1126
17. Nottingham Forest23741223–34–1125
18. West Ham23551327–45–1820
19. Burnley23361425–44–1915
20. Wolverhampton24151815–45–308

 

 

