Molnár Attila: Feltettük a legmagasabbra a lécet, aranyat szeretnék nyerni!

A tél záró versenye, a fedett pályás atlétikai világbajnokság helyett akár szabadtéri versenyt is rendezhetnének Torunban a hétvégén, annyira jó idő fogadott bennünket Kopernikusz szülővárosában, a lengyel atlétika egyik fellegvárában. Az utcákon rengeteg jókedvű fiatalt láthattunk, a világörökség részét képező történelmi belvárostól tíz perc sétára lévő, impozáns atlétikai csarnokban szintén jó volt a hangulat már a „nulladik napon” is.

A sportolók közül jó néhányan már szerdán kipróbálhatták a szokás szerint hihetetlen gyors borításúnak tűnő pályát. Csütörtök délben a szervezők olyan sztárokkal csináltak kedvet az eseményhez, mint a 800 méter és a 60 m gát világcsúcstartónője, Keely Hodgkinson, illetve Devynne Charlton, a rúdugró örökranglistán nemrég Armand Duplantis mögé, Szergej Bubka és Renaud Lavillenie elé kerülő Emmanuil Karalisz, a hazaiak „tetovált sprinterlánya”, Ewa Swoboda, az ötpróba favoritja, Anna Hall és a távolugrás címvédője, Mattia Furlani.

Az esemény előtti sajtótájékoztatón Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke többek között azt is bejelentette, hogy a következő két fedett pályás vb-t igencsak egzotikus helyszíneken rendezik meg. A toruni után következő viadalnak 2028-ban az indiai Orisza, a 2030-asnak a kazahsztáni Asztana ad otthont. Szintén kiderült, hogy két év múlva Kínában, Hofejben kerül sor a gyalogló-vb-re.

Kujávia-pomerániai vajdaság. Avagy ahogyan a fedett pályás atlétikai világbajnokság hivatalos leírásában szerepel: Kujawy Pomorze. Az egyszerűség kedvéért most írtuk le utoljára így a verseny helyszínét. Már csak azért is, mert az eseményt konkrétan ugyanott tartják meg, mint az egyik legnagyobb téli egynapost. A 2014-ben átadott, 6000 férőhelyes Arena Torun a lengyel atlétika egyik központja, öt évvel ezelőtt fedett pályás Európa-bajnokságot rendeztek benne, az előttünk álló hétvégén a vb-vel szintet lép. A pályán a kék szín dominál, ami jót tesz a látványnak. Látványban maga a 200 ezres lakosú település sem fukarkodik, történelmi belvárosa az UNESCO világörökség része. A város a Visztula partján fekszik, a tartományi központ Bydgoszczhoz és az ország fővárosához, Varsóhoz hasonlóan. Leghíresebb szülöttje Nikolausz Kopernikusz, a heliocentrikus világkép megalkotója – ő volt az a csillagász, aki az 1500-as évek első felére rájött és bebizonyította, hogy nem a Föld a világmindenség középpontja, hanem a többi, naprendszerünkhöz tartozó bolygóhoz hasonlóan a Nap körül kering. Szülőháza legalább akkora látványosság, mint a középkorból fennmaradt német keresztes lovagvár romjai, vagy a gótikus stílusú katedrális. Kopernikusz szülővárosában az atlétika csillagai

A nemzetközi szövetség célja, hogy új régiókat nyerjen meg az atlétikának, emellett nincs elzárkózva az újításoktól sem, legyen szó a legfrissebb szabályváltozásokról. Ezek közül a legfurcsább mindenképp a 400 méteres futókat érinti. Hiába van hat pálya a körön, a belső kettőt nem használják majd a rajtnál, minden futamban csak a 3-6. pályákról indítják a mezőnyt. Még ennél is különösebb az a formátum, amely szerint két darab döntő futam lesz négy-négy sprinterrel, így a világbajnokot időfutamrendszerben hirdetik ki – azaz lehet, hogy megnyered a futamod, mégsem biztos, hogy aranyérmes leszel, ha a másik futamban gyorsabban futottak nálad…

Óriási szerencse, hogy a jelenlegi kontinensbajnokot és Európa-csúcstartót Molnár Attilának hívják, így napjaink egyik legjobb négyszázasát kérdeztük meg, mennyire tartja ezeket a változtatásokat üdvözítőnek: „Míg korábban a hat legerősebb mérte össze az erejét a vb-címért, most nem így lesz. Az egyik ide, másik oda elv alapján bontanak szét nyolcat. Ez nem feltétlenül jó, mert így nem a pályán történtek döntik el a versenyt, hanem nézegetni kell a kivetítőt, hogy ez a futás most épp mire volt elegendő” – mondta Molnár Attila a Nemzeti Sportnak.

Ettől függetlenül persze ő maga is tisztában van vele, hogy „ez van”, most ebből a rendszerből kell kihoznia a legtöbbet. Kicsivel több mint egy hónapja 45.01-et futott Ostravában, aminél csak két amerikai érkezik erősebb idővel erről a télről.

„Feltettük a legmagasabbra a lécet, aranyat szeretnék nyerni! Ezt a legnagyobb alázattal jelentem ki, nem pedig nagyképűségből. A legnagyobb pozitívuma, hogy új csoporttal készültem fel erre a szezonra, ami szemléletváltást is hozott magával. Elkezdtem élvezni az edzéseket, amik közül néhány több kihívást is tartogat, mint bizonyos versenyek. A fedett pálya csak a fele az első közös évnek, nagyon várom, hová vezethet az utunk” – bizakodik a svájci Laurent Meuwly irányításával Hollandiában készülő atléta.

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója: – Molnár Attila nagy célokkal utazott el Lengyelországba. Ez mindenkinek késői időpont, egy nagyon hosszú fedett pályás szezon fináléja, aki jó eredményt akar elérni, annak jól kell felépíteni ezt az időszakot. Nagyon biztató formában van Attila mellett Illovszky Dominik és Kozák Luca is, de Szűcs Szabina és Eszes Dániel is élhet a lehetőséggel. A váltóval a fő cél a nyári szabadtéri Európa-bajnokság, ezért nem lesz most benne Attila, Enyingi Patrikot is kíméljük ilyen szempontból, viszont a többi aspiránsnak ez jó alkalom, hogy megmutassa oroszlánkörmeit a nemzetközi élmezőnyben. VÉLEMÉNY

Molnár Attilát először pénteken 12.17-kor láthatjuk futni Torunban, két előfutammal korábban a Harvard Egyetemen tanuló Kovács Árpád is bemutatkozik. Szintén jó formában, immár a 60 méter országos csúcstartójaként állhat rajthoz Illovszky Dominik, neki 10.34 perckor a 6-os pályán drukkolhatunk az első körben.

„Valóban azt lehet mondani, hogy ez életem legjobb szezonja, de remélem, a jövőben még ennél is jobbat össze tudunk rakni. A legfontosabb, hogy az irány jó, minden rendben volt a felkészülésben. Amikor az edzőm, Pauer Géza összeállította az edzésprogramom, arra törekedett, hogy itt, a világbajnokságon legyek a legjobb formában. Elég szoros a mezőny, de reméljük, hogy egy jó eredmény ki fog jönni belőle” – mondta a 24 éves rekorder, aki a jamaicai Bryan Levell-lel karöltve juthat tovább az esti elődöntőbe.

FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

A MAGYAR CSAPAT

Illovszky Dominik (60 m), Kovács Árpád (400 m, 4x400 m váltó), Molnár Attila (400 m), Eszes Dániel (60 m gát), Csahóczi Csanád, Plisz Balázs, Steigerwald Ernő, Szilveszter Marcell, Wahl Zoltán (mindannyian 4x400 m váltó), Kozák Luca (60 m gát), Szűcs Szabina (ötpróba)

A PÉNTEKI PROGRAM

10.05: hétpróba, férfiak, 60 m

10.20: 60 m, férfiak, előfutamok (10.34-től: Illovszky Dominik)

10.53: hétpróba, férfiak, távol

11.08: 400 m, nők, előfutamok

11.39: magas, nők, döntő

11.56: 400 m, férfiak, előfutamok (12.17-től: Molnár Attila)

12.38: 800 m, nők, előfutamok

12.57: hétpróba, férfiak, súly

13.21: 800 m, férfiak, előfutamok

18.10: súly, nők, döntő

18.16: hétpróba, férfiak, magas

18.22: 1500 m, nők, előfutamok

18.54: 1500 m, férfiak, előfutamok

19.35: hármas, férfiak, döntő

19.42: 400 m, nők, elődöntő

20.16: 60 m, férfiak, elődöntő

20.44: 400 m, férfiak, elődöntő

21.22: 60 m, férfiak, döntő