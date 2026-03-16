Videók: Kovács Bendegúz kezdte, Szoboszlai zárta – hét magyar légiós szerzett gólt a múlt héten

A múlt héten az első magyar légiósgól már rögtön hétfőn megszületett, a holland másodosztályban, az AZ II-ben az Emmen ellen csereként beállt Kovács Bendegúz révén: tipikus centergól volt, az öt és felesről belsőzte a kapuba a szélről érkező labdát. A holland másodosztályban az volt a hetedik fellépése és az ötödik gólja a 18 éves csatárnak, aki az UEFA Ifjúsági Ligában és a holland U19-es bajnokságban szerzett góljaival együtt már 29 találatnál jár ebben az idényben 32 meccsen, és továbbra is kimondottan sok mérkőzésen szerepel, ugyanis az Emmen elleni összecsapást követően (melyen egy félidő jutott neki) a Waalwijk elleni pénteki bajnokin végig a pályán volt, ma pedig már a Maastricht ellen léphet pályára.

KOVÁCS-GÓL AZ EMMEN ELLEN

A hétközi kupameccseken Varga Barnabás talált be az AEK Athénban egy újabb fejesből a Celje ellen idegenben 4–0-ra megnyert Konferencialiga-nyolcaddöntőn. A nemzetközi porondon ez volt az első meccse az AEK-ben, amin rögtön góllal tette le a névjegyét. Új csapatában 12 meccs után öt gólnál tart (két gólpassz mellett) a télen a Ferencvárostól igazolt csatár, ebből négy volt fejes gól (vasárnap az Atromitosz ellen lábbal talált be, de azt les miatt érvénytelenítették).

VARGA NEGYEDIK FEJES GÓLJA AZ AEK-BEN, EURÓPAI KUPAMECCSEN AZ ELSŐ

A román Superliga alsóházi rájátszásának nyitányán a Csíkszereda 3–2-re nyert az Otelul vendégeként, és a meccsen két magyarországi játékosa is gólt szerzett. A 8. percben vezetést szerző Eppel Mártontól ezt már megszokhattuk (egy nagyszerű kiugrás és egy jó csel után jobbról lőtt hét méterről a hosszú alsóba), hiszen a bajnokságban már a kilencedik gólját szerezte, összességében pedig 32 tétmeccsen 18 gólnál tart az idényben. A télen igazolt Kleinheisler László viszont a negyedik meccsén az első gólját lőtte a Csíkszeredában (a jobb oldalon lépett ki a leshatárról és bár elsőre még védte a kapus a lövését, a kipattanót gólra váltotta), több mint két év után talált be újra tétmeccsen (2024 februárjában, a Horvát Kupában, a Hajduk Split játékosaként volt legutóbb eredményes).

Szintén Romániában, de a másodosztályban, ugyancsak a negyedik meccsén szerezte meg első gólját a Szatmárnémetiben a télen igazolt Vida Kristopher a CSN Dinamo Bucuresti ellen 2–0-ra megnyert bajnokin (a bal szélről középre passzolt labdát lőtte közelről a kapuba).

Az amerikai profi ligában, az MLS-ben Sallói Dániel öt napon belül a második gólját szerezte a Torontóban. Ezúttal egy kontra végén 15 méterről emelt a New York Red Bulls kapujába, így négy mérkőzést követően két gólnál tart a magyar támadó az új klubjában. Az MLS-ben szereplő másik magyar, a 18 éves Pintér Dániel először játszott ebben az idényben, és rögtön kezdett Luis Suárez csatártársaként a Lionel Messit nélkülöző bajnoki címvédő Inter Miamiban (ez volt az előző idényben bemutatkozott magyar támadó második MLS-meccse, mindkettőt a Charlotte FC ellen jáétszotta).

A heti magyar góltermést pedig Szoboszlai Dominik zárta vasárnap egy újabb remekbe szabott szabadrúgással, ami végül egy pontot ért a Liverpoolnak a Tottenham ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League-ben ezzel öt gólnál tart az évadban, a Liverpoolban összesen 11-nél (ebből négyet szerzett szabadrúgásból), így már biztos, hogy a mostani lesz a legeredményesebb liverpooli idénye a gólokat tekintve.

A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MAGYAR, ILLETVE MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLOGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Emmen 2–3

AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben állt be, ő szerezte csapata második gólját.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Tondela–Rio Ave 0–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a találkozót.

ROMÁNIA

Liga II (2. osztály)

ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste 0–2

ASA: Demeter Zsombor a kispadon volt, Major Sámuel nem volt a keret tagja.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Eyüpspor–Kocaelispor 0–1

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

MÁRCIUS 10., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Nyolcaddöntő, első mérkőzés

Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol) 1–0

Galatasaray: Sallai Roland a 77. percben állt be.

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 33. percben sárga lapot kapott, a 60. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Swansea City 1–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Genk II–FC Bruges II 0–0

FC Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, negyeddöntő

Zsolna–Trencsén 3–0

Zsolna: Szánthó Regő a 67. percben állt be.

MÁRCIUS 11., SZERDA

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Oxford United–Blackburn Rovers 1–0

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a meccset.

West Bromwich Albion–Southampton 1–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Gent II–Lommel 2–2

Lommel: Vancsa Zalán az 56. percben állt be.

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA

Nyolcaddöntő, első mérkőzés

Nashville SC–Inter Miami 0–0

Miami: Pintér Dánielt a kispadra nevezték, nem állt be.

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Nyolcaddöntő, első mérkőzés

Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0–4

AEK: Varga Barnabás kezdő volt és a 3. percben gólt szerzett, mielőtt a 86. percben lecserélték.

Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német) 0–0

Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, negyeddöntő

Bravo–NK Nafta 2–0

Nafta: Bakti Balázs a 72. percben csereként lépett pályára, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kezdő volt, a 76. percben lecserélték, Németh Ervin végigvédte a találkozót.

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

Waalwijk–AZ II 2–1

AZ II: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Modena–Spezia 3–0

Spezia: Nagy Ádám a 63. percben állt be.

MÁRCIUS 14., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.

Championship (II. osztály)

Millwall–Blackburn Rovers 1–2

Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.

West Bromwich Albion–Hull City 3–0

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Wolfsberger AC 2–0

GAK: Jánó Zétény sérült.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Beveren 2–2

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

Kortrijk–OC Charleroi 3–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 77. percben lépett pályára csereként.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–New York Red Bulls 1–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, ő lőtte csapata gólját.

Columbus Crew–Nashville SC 0–1

Columbus: Gazdag Dániel kispados volt, nem cserélték be.

Charlotte–Inter Miami 0–0

Miami: Pintér Dániel kezdőként a 80. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Hoffenheim–Wolfsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Bochum 1–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Superliga

Otelul–Csíkszereda 2–3

Csíkszereda: Eppel Márton kezdett, gólt szerzett, a 79. percben lecserélték; Kleinheisler László is gólt szerzett, a 61. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Hegedűs János, Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést; Tajti Mátyás a 73., Nagy Zoárd a 79. percben állt be csereként; Dusinszki Szabolcs és Szalay Szabolcs kispados volt.

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–ASA Marosvásárhely 0–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték a találkozóra.

Steaua–Poli Iasi 3–1

Steaua: Huszti András végig a pályán volt.

Olimpia Szatmárnémeti–CS Dinamo 2–0

Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdőként a 75. percbeli lecseréléséig volt a pályán, ő lőtte csapata első gólját.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski Nis–Szpartak Szabadka 0–2

Szpartak: Holender Filip kezdett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Partizan Beograd–Topolya 2–1

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, az 59. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Nagyszombat–Dunaszerdahely – elhalasztva

Dunaszerdahely: Tuboly Máté

Alsóház

Sároseperjes–Komárom 0–0

Komárom: Szűcs Patrik a 73. percben lépett pályára.

Rózsahegy–FC Kassa 1–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót.

II. Liga (másodosztály)

Somorja–Puhó 0–0

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Konyaspor 1–2

Kocaelispor: Balogh Botond a 78. percben állt be csereként.

Trabzonspor–Rizespor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.

Galatasaray–Basaksehir 3–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 82. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

MÁRCIUS 15., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Tottenham Hotspur 1–1

Liverpool: Kerkez Milos kispados volt, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést és a 18. percben szabadrúgásból gólt szerzett.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Red Bull Salzburg–Rapid Wien 0–1

Salzburg: Redzic Damir kezdő volt, a 64. percben lecserélték.

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Francs Borains 3–1

Lommel: Vancsa Zalán kezdő volt, a 85. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Apollon 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás nem volt a meccskeretben.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Karvina 2–2

Olomouc: Baráth Péter kezdő volt, a 87. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lyon 0–0

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Atromitosz–AEK Athén 2–2

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Lech Poznan 0–1

Zaglebie: Szabó Levente a 47. percben csereként lépett pályára.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Freiburg–Union Berlin 0–1

Union Berlin: Schäfer András eltiltás miatt nem volt a meccskeretben.

VfB Stuttgart–RB Leipzig 1–0

RB Leipzig: Gulácsi Péter nem volt a meccskeretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Estrela 2–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA

Premiership

Dundee FC–Dundee United 2–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

Granada–FC Andorra 1–1

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski 1923–Vojvodina 0–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Slovan Bratislava–Zsolna 0–1

Zsolna: Szánthó Regő kezdő volt, az 58. percben lecserélték.

MÁRCIUS 16., HÉTFŐ

ANGLIA

Championship (II. osztály)

21.00: Portsmouth–Derby County

Portsmouth: Kosznovszky Márk

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

20.00: AZ II–Maastricht

AZ II: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

19.00: Pogon Szczecin–Korona Kielce

Pogon: Szalai Attila, Molnár Rajmund

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

15.30: NK Nafta–Dravinja

Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin