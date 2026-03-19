Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól

Mint beszámoltunk róla, az olimpiai bronzérmes, fair play-díjas vízilabdázó, Katona András március 5-én elhunyt. Családja gyászjelentésben tudatta, hogy a Köztársasági Érdemrend Tisztkeresztjének kitüntetettjét jövő csütörtökön, azaz március 26-án helyezik végső nyugalomra 14 órakor a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában.

Katona az ötvenes évek közepétől a hetvenes évek közepéig a BVSC, majd a Vasas vízilabdázója volt, a válogatott tagjaként az 1960-as római olimpián bronzérmes lett, kétszer nyert Európa-bajnokságot, valamint főiskolai vb-ezüstérmesnek és Universiade-győztesnek mondhatta magát, utóbbi viadalon úszásban is a dobogó középső fokára állhatott.

Katona András sportolói pályafutása után is maradt a medence szélén, edzőként és szakosztályvezetőként is dolgozott korábbi klubjainál és az Orvosegyetem SC-ben. Közlekedésmérnöki diplomáját kamatoztatva a kilencvenes évek elején a Közlekedési Múzeum főigazgatójának nevezték ki, de előadott a Budapesti Műszaki Egyetemen és a győri főiskolán is, ahol docensként tanszékvezetőként is tevékenykedett.

Katona András idén januárban vette át a Kamuti Jenőtől a Fair Play a sport szolgálatában diplomát. Az egykori kiválóságot a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti. (MTI)