Nemzeti Sportrádió

Lewis Hamilton sikerei is motiválták Tóth Alexet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.19. 09:55
Címkék
Bournemouth Tóth Alex légiósok Lewis Hamilton Premier League
Hosszabb interjút adott klubja, az angol Bournemouth honlapjának Tóth Alex. A magyar válogatott labdarúgó beszélt a főzésről, a legóról és a Formula–1-ről is.
Tóth Alex szerint aki a Premier League-ben tud játszani, az bárhol tud (Fotó: afcb.co.uk)

Tóth Alex januárban igazolt a Ferencvárostól a Bournemouthhoz, és eddig négy Premier League-mérkőzésen kapott szerepet, az Everton ellen kezdőként játszott.

A klub hivatalos honlapja interjút készített vele, de a beszélgetés során nem a futball játszotta a főszerepet, hanem többek között a Formula–1.

„A labdarúgás és az F1 a két kedvenc sportom. Persze a futball az első, de édesapámmal nagyon sok Formula–1-es futamot néztünk. A pilóták közül Lewis Hamilton a kedvencem. A Mercedesnél nagyszerű eredményeket ért el, és most a Ferrarinál is magára talál. Drukkolok neki és a legjobbakat kívánom. Nagyon sok vele készült interjút láttam. Úgy tartom, minden sportág képviselőjétől lehet hasznos tanácsokat kapni.”

Tóth hozzátette, hogy Hamilton sikerei őt is motiválták. A labdarúgó a pályán és azon kívül is minél hamarabb szeretne alkalmazkodni az angliai élethez. A középpályás szülei sok időt töltenek Angliában, hogy segítsenek neki, és a helyszínen láthatták a Liverpool elleni bemutatkozó mérkőzését.

„Minden lépésemnél ott voltak, és azt akarom, hogy most is itt legyenek, mert telt házas lelátók előtt játszhatunk. Mindent megadtak nekem, és én is próbálom visszaadni nekik ezt az érzést. A szüleim sokszor itt vannak velem, és a barátnőm is meglátogat, amikor csak tud.”

Tóth elmondta, hogy nagy változás ez az életében a pályán és azon kívül is.

„Meg kellett tanulnom olyan dolgokat, mint a főzés és a ház körüli teendők. A főzés számomra a legnehezebb dolog! Egyszerűbb dolgokat már el tudok készíteni, de szükségem van arra, hogy anyukám megossza velem a részleteket, a kis titkokat, mert csak úgy lehet finomakat főzni. Szintén nehéz volt megszokni, hogy bal oldali közlekedés van.”

A futballal kapcsolatos kérdésre válaszolva fejtette ki Tóth, hogy a futball Angliában gyorsabb és fizikálisabb, mint máshol, ráadásul minden hibát azonnal megbüntetnek. 

„Ha itt tudsz játszani, akkor a világon bárhol tudsz. Az edzéseken is folyamatosan élesnek kell lennem, mindennap fontos a legjobb formát mutatnom.”

Tóth nemrég talált egy új hobbit, amivel szívesen tölti a szabadidejét. 

„Az elmúlt egy évben elkezdtem újra legózni. Nyolc–tíz éves koromban sokat játszottam, tavaly pedig a barátnőmmel vettünk több kisebb készletet, és nagyon tetszett. Azóta összeraktam több versenyautót, Star Wars- és Marvel-készletet. Ilyenkor félreteszem a telefonomat is, a legózás segít ellazulni.”

Pályafutásának különleges pillanata volt, amikor játszhatott Cristiano Ronaldo ellen (2025-ben vb-selejtezőkön – a szerk.).

„Mindenki figyelte ezeket a sztárokat, én is kikerestem a YouTube-on a legjobb pillanatait. Emlékszem, amikor először találkoztam vele, olyan volt, mint egy film. Egy álom vált valóra, de a pályán a focira kellett koncentrálnom. Szóltam három fotósnak is, hogy ha Cristiano Ronaldo közel van hozzám, próbáljanak néhány képet készíteni. Amikor a meccs előtt kezet fogunk, az a telefonom háttérképe.”

Tóth azzal fejezte be az interjút, hogy az a célja, hogy minél több időt töltsön a pályán, gólokat szerezzen, gólpasszokat adjon, és persze eredményes legyen a csapattal. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Péntek, 21.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Match4)
Szombat, 13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombat, 16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)
Szombat, 18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
Szombat, 21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap, 13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
Vasárnap, 15.15: Aston Villa–West Ham United
Vasárnap, 15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United30159654–41+13 54 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool30147949–40+9 49 
6. Chelsea30139853–35+18 48 
7. Brentford301361146–42+4 45 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Fulham301251340–43–3 41 
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United307111237–48–11 32 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

Bournemouth Tóth Alex légiósok Lewis Hamilton Premier League
