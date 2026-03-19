Adrian Newey lemond csapatfőnöki posztjáról az Aston Martinnál – sajtóhír

Jonathan Wheatley mindössze tíz hónapja dolgozik az Audinál, ahol Mattia Binotto mellett tevékenykedett, ám a hírek szerint hamarosan visszatérhet Angliába. Az átigazolás időzítése ugyanakkor az Audival kötött szerződésének feltételeitől függ.

Az Aston Martin idei autója, az AMR26 komoly problémákkal küzd: az új motorszállítóval, a Hondával kötött együttműködés során fellépő erőforrásgondok miatt a versenygép jelenleg még egy teljes futamot sem képes megbízhatóan teljesíteni. Ez a helyzet kulcsszerepet játszott abban, hogy Adrian Newey végül úgy döntött, visszalép a csapatfőnöki feladatoktól.

Máris véget érhet Jonathan Wheatley megbízatása az Audinál (Fotó: Getty Images)

Érdekesség, hogy Wheatley és Newey hosszú éveken át dolgoztak együtt a Red Bull kötelékében, így nem kizárt, hogy esetleges kinevezésben maga Newey is szerepet játszik, akár ajánlás formájában. Az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll számára most különösen fontos, hogy stabil vezetést biztosítson egy rendkívül nehéz időszakban.

Wheatley számára komoly kihívás lehet az új szerepkör: míg az Audinál viszonylagos önállóságot élvezett, addig az Aston Martinnál egy krízishelyzetben lévő csapat irányítását kellene átvennie. Ugyanakkor a silverstone-i bázis közelsége korábbi munkahelyéhez, valamint a jól ismert környezet is segítheti a beilleszkedését.

Közben az Audi számára is kulcskérdés, hogyan reagál a várható távozásra: új csapatfőnököt keresnek, vagy inkább belső átszervezéssel próbálják megoldani a helyzetet.