India rendezi a 2028-as fedett pályás vb-t
India rendezheti meg a 2028-as fedett pályás atlétikai világbajnokságot.
A nemzetközi szövetség csütörtökön, egy nappal az idei, toruni vb rajtja előtt jelentette be a következő vb helyszínét.
A világbajnokságot a Kalkuttától 480 kilométerre délnyugatra fekvő Bhubaneswarban rendezik, ahol januárban tartott szemlét a nemzetközi szövetség delegációja.
A 2028-as lesz a 22. fedett világbajnokság, egyúttal a negyedik, amit Ázsiában rendeznek és az első, amire Indiában kerül sor.
Az idei világbajnokság pénteken délelőtt kezdődik Lengyelországban, ahol egyetlen indiai atléta sem áll rajthoz.
(MTI)
