India rendezi a 2028-as fedett pályás vb-t

2026.03.19. 18:21
atlétika India fedett pályás atlétikai vb
India rendezheti meg a 2028-as fedett pályás atlétikai világbajnokságot.

 

A nemzetközi szövetség csütörtökön, egy nappal az idei, toruni vb rajtja előtt jelentette be a következő vb helyszínét.

A világbajnokságot a Kalkuttától 480 kilométerre délnyugatra fekvő Bhubaneswarban rendezik, ahol januárban tartott szemlét a nemzetközi szövetség delegációja.

A 2028-as lesz a 22. fedett világbajnokság, egyúttal a negyedik, amit Ázsiában rendeznek és az első, amire Indiában kerül sor.

Az idei világbajnokság pénteken délelőtt kezdődik Lengyelországban, ahol egyetlen indiai atléta sem áll rajthoz.

(MTI)

 

Legfrissebb hírek

Lesz-e újabb Duplantis-világcsúcs? – öt izgalmas kérdés a fedett pályás vb előtt

Atlétika
9 órája

Elhunyt az olimpiai bajnok atléta

Atlétika
2026.03.13. 16:53

Már senkit sem lep meg: megvan Armand Duplantis 15. rúdugróvilágcsúcsa

Atlétika
2026.03.12. 23:46

Atlétika: ez aztán a szintugrás Horváth Botondtól!

Utánpótlássport
2026.03.12. 09:00

Tizenegy magyar indul a fedett pályás atlétikai vb-n

Atlétika
2026.03.11. 18:09

Venyercsán Bence: Még bőven van előrelépési lehetőség

Atlétika
2026.03.11. 11:51

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

Atlétika
2026.03.10. 09:54

Takács Boglárka nem indul a fedett pályás atlétikai vb-n

Atlétika
2026.03.09. 12:53
Ezek is érdekelhetik