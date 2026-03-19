India rendezi a 2028-as fedett pályás vb-t

A nemzetközi szövetség csütörtökön, egy nappal az idei, toruni vb rajtja előtt jelentette be a következő vb helyszínét.

A világbajnokságot a Kalkuttától 480 kilométerre délnyugatra fekvő Bhubaneswarban rendezik, ahol januárban tartott szemlét a nemzetközi szövetség delegációja.

A 2028-as lesz a 22. fedett világbajnokság, egyúttal a negyedik, amit Ázsiában rendeznek és az első, amire Indiában kerül sor.

Az idei világbajnokság pénteken délelőtt kezdődik Lengyelországban, ahol egyetlen indiai atléta sem áll rajthoz.

