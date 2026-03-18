Real–Bayern csúcsrangadó, Szoboszlaiék a címvédővel meccselnek – így néz ki a folytatás a BL-ben!

A keddi játéknapon a Real Madrid idegenben is legyőzte a Manchester Cityt, így kettős győzelemmel jutott tovább, akárcsak a címvédő Paris Saint-Germain. A portugál Sporting CP odahaza hosszabbításban, de ledolgozta háromgólos hátrányát a Bodö/Glimt ellen, és a továbbjutást is kicsikarta. Az Arsenal a németországi döntetlen után odahaza döntötte el a Leverkusen elleni párharcot.

A szerdai játéknap legnagyobb különbségű győzelmét a Barcelona szállította, amely az angliai iksz után hét gólt szerezve búcsúztatta a Newcastle Unitedet. A Liverpool ledolgozta Isztambulban összeszedett hátrányát, majd magabiztos sikerrel búcsúztatta a Galatasarayt, míg a Bayern München (kiütéses) kettős győzelemmel vette az Atalanta jelentette akadályt. A Tottenham Hotspur ugyan sokkal jobb produkcióval rukkolt ki a madridi odavágóhoz képest, a 3–2-es siker csak az öltözői hangulat javítására volt jó – a nyolc közé az Atlético Madrid került.

A negyeddöntőben kifejezetten ropogós párosítások várnak ránk: a címvédő Paris Saint-Germain a Liverpoollal, a Bayern München a rekordbajnok Real Madriddal csatázik a továbbjutásért – a két párharc győztese egymással játszik a döntőbe jutásért.

A másik ágon a Barcelona az Atlético Madriddal csap össze az elődöntőért, a győztes pedig a Sporting CP–Arsenal párosítás nyertesével meccselhet majd a budapesti fináléért.

A negyeddöntők első mérkőzéseit április hetedikén, illetve nyolcadikán, a visszavágókat egy héttel később, 14-én és 15-én rendezik meg.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)

Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)

Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)