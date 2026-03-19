Vb 2026: szerződést hosszabbított az írek szövetségi kapitánya



Az 58 éves izlandi edző új megállapodása a 2028-as Európa-bajnokság végéig szól. Csütörtökön elmondta, hogy szívesebben írta volna alá új szerződését a selejtezősorozat után, vagy – ha a csapata kijut – a világbajnokságot követően, de a szövetségben (FAI) komoly nyomást gyakoroltak rá.

Hallgrímssont a világbajnoki selejtező utolsó két fordulója előtt még hevesen kritizálták Írországban, de a gyenge kezdés után 2–0-ra legyőzték Portugáliát, majd Troy Parrott mesterhármasával – a harmadikat a 96. percben szerezte – 3-2-re nyertek Magyarország ellen a Puskás Arénában, így 2002 után ismét pótselejtezőbe jutottak.

Az írek jövő csütörtökön Csehország vendégei lesznek Prágában, továbbjutás esetén pedig öt nappal később Dublinban fogadják Dániát vagy Észak-Macedóniát.

A 2024 júliusában kinevezett Hallgrímsson mérlege hét győzelem, három döntetlen és hat vereség az írek kispadján.

