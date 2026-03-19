Vb 2026: szerződést hosszabbított az írek szövetségi kapitánya

2026.03.19. 16:52
null
Meghosszabbította szerződését Heimir Hallgrímsson, a világbajnoki pótselejtezőre készülő ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.


Az 58 éves izlandi edző új megállapodása a 2028-as Európa-bajnokság végéig szól. Csütörtökön elmondta, hogy szívesebben írta volna alá új szerződését a selejtezősorozat után, vagy – ha a csapata kijut – a világbajnokságot követően, de a szövetségben (FAI) komoly nyomást gyakoroltak rá.

Hallgrímssont a világbajnoki selejtező utolsó két fordulója előtt még hevesen kritizálták Írországban, de a gyenge kezdés után 2–0-ra legyőzték Portugáliát, majd Troy Parrott mesterhármasával – a harmadikat a 96. percben szerezte – 3-2-re nyertek Magyarország ellen a Puskás Arénában, így 2002 után ismét pótselejtezőbe jutottak.

Az írek jövő csütörtökön Csehország vendégei lesznek Prágában, továbbjutás esetén pedig öt nappal később Dublinban fogadják Dániát vagy Észak-Macedóniát.

A 2024 júliusában kinevezett Hallgrímsson mérlege hét győzelem, három döntetlen és hat vereség az írek kispadján.

(MTI)

 

Az irániak készülnek a labdarúgó-világbajnokságra

Foci vb 2026
21 perce

Vb 2026: Irán nem lépett vissza, de az Egyesült Államok helyett Mexikóban szeretne játszani

Foci vb 2026
2026.03.17. 08:51

A FIFA mérlegeli, mit tegyen, ha Irán visszalép a nyári labdarúgó-világbajnokságtól

Foci vb 2026
2026.03.12. 11:00

Az iráni sportminiszter szerint ki van zárva, hogy ott legyenek a labdarúgó-világbajnokságon

Foci vb 2026
2026.03.11. 12:57

Infantino szerint Trump biztosította a FIFA-t Irán vb-részvételéről

Foci vb 2026
2026.03.11. 09:52

Két játékos is országot váltott és a világbajnokságra készülő osztrákokat választotta

Foci vb 2026
2026.03.10. 12:05

Az operatív igazgató szerint nem halasztják el a labdarúgó-világbajnokságot

Foci vb 2026
2026.03.10. 08:48

Amerika visszainteget – Szöllősi György jegyzete

Minden más foci
2026.03.09. 23:05
Ezek is érdekelhetik