Alaposan megbüntette az UEFA a Ferencvárost

H. Á.
2026.03.19. 17:16
null
Sokba került a Braga elleni budapesti győzelem (Fotó: Árvai Károly)
büntetés UEFA Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros kiesésével zárult, Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntős párharc másnapján az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján megjelent fellebbviteli bizottsági döntés szerint a zöld-fehérek az első, budapesti mérkőzésen történtek miatt súlyos büntetést kaptak.

A szurkolói rasszista megnyilvánulása miatt a Ferencvárosra korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásos büntetést életbe lép, így a következő hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg a klub. Emellett 20 000 euró pénzbüntetést tartozik fizetni, aklub, amelyet további részleges szektorbezárásokkal sújtottak, a C4-es és C5-ös szektorban kell 500 férőhelyet lezárnia – a két szektor részleges lezárását egy évre felfüggesztették. A büntést a Ferencváros a szurkolói újabb rasszista/diszkriminatív viselkedése miatt kapta.

Ezeken felül miután a Braga ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen több pirotechnikai eszköz is felhasználásra került, ezért további 11250 euró pénzbüntetést kell a zöld-fehéreknek befizetni – áll az UEFA honlapján megjelent határozatban.

 

 

