Heti légiósprogram: szombat kora délután Brighton–Liverpool
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Portsmouth–Derby County
Portsmouth: Kosznovszky Márk
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Maastricht
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Pogon Szczecin–Korona Kielce
Pogon: Szalai Attila, Molnár Rajmund
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.30: NK Nafta–Dravinja
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁRCIUS 17., KEDD
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.00: Spezia–Empoli
Spezia: Nagy Ádám
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés
18.00: Eperjes–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
MÁRCIUS 18., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Nyolcaddöntő, visszavágó
21.00: Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Galatasaray: Sallai Roland
CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Nyolcaddöntő, visszavágó
Csütörtök, 0.00: Inter Miami (amerikai)–Nashville SC (amerikai)
Miami: Pintér Dániel
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés
19.30: Zsolna–Zólyombrézó
Zsolna: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Alanyaspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Nyolcaddöntő, visszavágó
18.45: Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh)
Olomouc: Baráth Péter
18.45: AEK Athén (görög)–Celje (szlovén)
AEK: Varga Barnabás
MÁRCIUS 20., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
21.00: AFC Bournemouth–Manchester United
Bournemouth: Tóth Alex
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
19.30: Sturm Graz–Red Bull Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Gent II–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: Cambuur–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Motor Lublin–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: RB Leipzig–Hoffenheim
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Szpartak Szabadka–Radnik
Szpartak: Holender Filip
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Blackburn Rovers–Middlesbrough
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Bristol City–West Bromwich Albion
West Bromwich: Callum Styles
16.00: Queens Park Rangers–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Tirol–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Francs Borains–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
18.00: Toronto FC–Columbus Crew
Toronto: Sallói Dániel
Columbus: Gazdag Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Lechia Gdansk–Pogon Szczecin
Pogon: Szalai Attila, Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Bayern München–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Wolfsburg–Werder Bremen
Wolfsburg: Dárdai Bence
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Juve Stabia–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
16.30: Csíkszereda–Farul Constanta
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály), felsőház
11.30: Corvinul–Steaua
Steaua: Huszti András
Liga 2 (II. osztály), alsóház
10.00: CSM Resita–Olimpia Szatmárnémeti
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher
10.00: ASA Marosvásárhely–Campulung
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
16.15: FC Andorra–Eibar
Andorra: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Vojvodina–Napredak
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
15.30: Zsolna–Dunaszerdahely
Zsolna: Szánthó Regő
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
Niké Liga, alsóház
18.00: Kassa–Eperjes
Kassa: Kovács Mátyás
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.00: ND Gorica–NK Nafta
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁRCIUS 22., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
17.00: Rapid Wien–LASK
Rapid: Bolla Bendegúz
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
18.00: New York City–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Paris FC–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.00: AEK Athén–Kifiszia
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Fortuna Düsseldorf–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Estoril–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SKÓCIA
Premiership
13.30: Dundee United–Celtic
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szuperliga
15.00: Topolya–Radnicski 1923
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
15.30: Szakolca–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
16.30: Sepsi OSK–FC Bihor
Sepsi OSK: Sigér Dávid