A Topolyának semmi sem jött össze, két góllal nyert a Vojvodina

2026.02.01. 16:53
Fotó: Facebook/FK TSC
Szerb Szuperliga Vojvodina Topolya
A labdarúgó Szerb Szuperliga 21. fordulójában a Topolya 2–0-s vereséget szenvedett a Vojvodinától.

 

SZERB SZUPERLIGA
21. FORDULÓ
TOPOLYAI SC–VOJVODINA 0–2
Topolya. TSC Aréna. V: Dejan Trifkovics
Topolya: Szimics – Roux, Krsztics, Capan (Satara, 78.), Sztefan Jovanovics – Radin, Jovicsics (Sz. Jovanovics, 59.), A. Petrovics, B. Petrovics (Tomovics, 59.), Boszics (Szavics, 81.) – Todoroszki (Mboungou, 59.). Vezetőedző: Nemanja Miljanovics
Vojvodina: Roszics – Lucas Barros, Crnomarkovics, Tanjga, L. Nikolics – V. Szavicsevics (Félix, 90.), N. Petrovics (Poletanovics, 83.), M. Kolarevics (Djokanovics, 83.), Vidoszavljevics (Kokanovics, 72.), Randjelovics – Vukanovics (Velicskovics, 90.). Vezetőedző: Miroslav Tanjga
G: Vukanovics (41.), Kolarevics (67.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatalmas iramot és kemény játékot hozott a vajdasági rangadó első félideje, amin nem kell csodálkozni, mivel sem a Topolya, sem a Vojvodina nem a védekezésre helyezte a hangsúlyt, hanem a támadásra, így igencsak mozgalmasra és eseménydúsra sikeredett az első játékrész. Először Andrej Todoroszki szerezhetett volna gólt, de a Topolya szélsője Radivoj Boszics remek középre adását öt méterről rosszul találta el, és a kapu fölé lőtte. A 24. percben ismét Todoroszki és Boszics volt a főszereplő, ezúttal az északmacedón passzolt Boszics elé, aki egy finom csel után laposan lőtt, de Dragan Roszics kapus lábbal hárított. A vendégek a hajrában egyre veszélyesebbek lettek, s Vukasin Krszticsnek köszönhették a hazaiak, hogy nem kerültek hátrányba, ugyanis a fiatal védő az utolsó pillanatban mentett Lazar Randjelovics elől. A 41. percben megszületett az első félidő egyetlen találata: Milan Kolarevics a bal oldalról adta be a labdát, Aleksza Vukanovics pedig 13 méterről, senkitől sem zavartatva, a földön állva a jobb felsőbe fejelte a labdát.

A második félidőben a Topolya igyekezett még támadóbban fellépni, s az 55. percben Boszics középre adását Todoroszki a kapuba lőtte, a kipattanóból pedig Andrej Petrovics a bal kapufát találta el. A 67. percben Milan Radin a védők felé pöckölt volna egy labdát, de pontatlanul tette, Randjelovics betört a tizenhatosba és Krsztics lába között középre gurított, ahol az érkező Milan Kolarevics az üres kapuba lőtt. A kétgólos hátrányban levő Topolya igyekezett gyorsan rendezi a sorait, s a 74. percben Lucas Barros kezezése miatt tizenegyeshez jutott, azonban Szasa Jovanovics erős, de nem pontos lövését Roszics hárította, majd az ismétlésbe is belevetődött, így maradt a Vojvodina előnye. A vendégek a mérkőzés végéig rutinosan megőrizték a kétgólos különbséget, s megerősítették harmadik helyüket a táblázaton. A Topolya huszonegy mérkőzésen huszonnégy pontot gyűjtött és a tizenegyedik helyen várja a következő fordulót, amikor a Javor vendége lesz.

 

