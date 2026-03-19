Az irániak készülnek a labdarúgó-világbajnokságra

„Bojkottáljuk az Egyesült Államokat, de nem a világbajnokságot! – idézte Tajt az iráni állami hírügynökség. – Készülünk a tornára!”

A szövetség első embere azt nem részletezte, hogy pontosan mit ért a bojkott alatt: például megtagadják-e, ha az Egyesült Államokban kell pályára lépniük.

A Taj által vezetett szervezett a hét eleje óta tárgyalásokat folytat a nemzetközi szövetséggel (FIFA) arról, hogy a játékosaik biztonságát szem előtt tartva az Egyesült Államok helyett Mexikóban játszhassa csoportmérkőzéseit a nemzeti csapat.

Az iráni sportvezetés egy hete még arról beszélt, az Egyesült Államok és Izrael által indított háború miatt kizárt, hogy a válogatott ott legyen a vb-n. Donald Trump amerikai elnök akkor kijelentette, hogy Irán labdarúgóit szívesen látják a vb-n, ugyanakkor megjegyezte, hogy "az életük megóvása és a biztonságuk érdekében" talán nem lenne helyénvaló, ha az Egyesült Államokban játszanának.

Claudia Sheinbaum mexikói köztársasági elnök a hét elején jelezte: készen állnak az iráni válogatott fogadására, és arra, hogy országuk adjon otthont a csapat vb-mérkőzéseinek, amennyiben erre hivatalos felkérés érkezik.

Az Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője.

A június 11-én kezdődő 48 csapatos tornán, melynek az Egyesült Államok és Mexikó mellett Kanada lesz a házigazdája, az irániak a sorsolás alapján Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel pedig Seattle-ben játszanának.

(MTI)