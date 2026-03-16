Tizenegyből négy – Szoboszlai Dominik idénybeli kapura lőtt szabadrúgásai videón

2026.03.16. 17:08
Ha Szoboszlai nekifut a kapu közeléből járó szabadrúgásnak, az szinte ziccernek számít neki (Fotó: Getty Images)
Mint arról beszámoltunk, a Liverpoolban vasárnap – is – jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik megszerezte idénybeli negyedik szabadrúgásgólját a bajnokságban, ám ez sem ért győzelmet, mivel a Tottenham a 90. percben egyenlített. Ezzel Szoboszlai a Liverpool klubrekordere lett az egy idényben bajnokikon szerzett szabadrúgásgólokat tekintve. Ez adhatta az apropót a Premier League-honlap szerkesztőinek, hogy összegyűjtsék a szabadrúgásait egy videóban.

Szoboszlai a Premier League eddigi 30 fordulójából 28 meccsen lépett pályára, s hét perc kivételével mindet végigjátszotta – a hiányzó két meccset eltiltás miatt hagyta ki. Ezen a 28 bajnokin 11 alkalommal kísérletezhetett szabadrúgásból gólt szerezni, négy alkalommal be is talált, ami lenyűgöző, 36 százalékos hatékonyságot jelent. Más kérdés, hogy ebből a négy góljából csupán egy, az Arsenal elleni ért győzelmet – a Bournemouth és a Manchester City elleni góljai még pontot sem hoztak csapatának, a Tottenham ellen pedig egy pontot ért a szabadrúgásgólja.

Az alábbi videóban Szoboszlai mind a 11 kísérletét megnézhetjük, időrendben visszafelé haladva: elsőként a Spurs elleni vasárnapi találata látható, utolsóként pedig az Arsenal elleni augusztusi bajnoki gólja.

Ráadásul Szoboszlai szerezte a 2025–2026-os PL-idény eddigi 16 szabadrúgásból esett góljának a negyedét, négyet, amivel már egyedül vezeti a vonatkozó rangsort, amelyben a Leeds kétszeres német válogatott védekező középpályását, Anton Stachot hagyta le, aki háromnál tart.

Hihetnénk, hogy Szoboszlai idénybeli négy szabadrúgásgóljával az örökrangsorban is jól áll, ám első két liverpooli idényében nem talált be ilyen rögzített játékhelyzetből – mindenesetre a vonatkozó lista első tíz játékosa közé kilenc szabadrúgásgóllal lehet bekerülni. A lajstrom élén 18 találattal a műfaj egyik koronázatlan királya, David Beckham áll.

A magyar válogatott csapatkapitánya egyébként a többi versenysorozatot is figyelembe véve összesen 11 szabadrúgásgólt számlál már, és a BL-ből is van egy szabadrúgásgólja, az Olympique Marseille ellen talált be – emlékezetesen ravasz megoldással, a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát.

