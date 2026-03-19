Márton Gábor sportigazgató lett az NB II-es Szentlőrincnél – hivatalos

2026.03.19. 16:19
NB II Márton Gábor Szentlőrinc SE
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Márton Gábor sportigazgatóként segíti a csapat szakmai munkáját.

 

Korábban a Nemzeti Sport is beszámolt róla, hogy az elmúlt időszak gyengébb eredményei után a szentlőrinciek vezetősége megköszönte a vezetőedző Visinka Ede munkáját, és hogy információink szerint Márton Gábor érkezhet helyére a kispadra.

Nos, Márton Gábor sportigazgatóként vállal szerepet a csapatnál.

„Két nappal ezelőtt közös megegyezéssel szerződést bontottunk Visinka Ede vezetőedzővel, mert az elmúlt időszak eredményei alapján klubunk vezetősége úgy érezte, hogy változtatni kell – írja közleményében a klub. – Csapatunk mindenképpen bent akar maradni a másodosztályban, annak érdekében, hogy ez sikerüljön, a folytatásban Márton Gábor segíti a szakmai munkát sportigazgatóként – az eddigi szakmai stábbal. A kiváló pécsi szakember nagy tapasztalattal rendelkezik, évekig dolgozott a legmagasabb osztályban, jól ismeri klubunkat, csapatunkat, nem mellesleg többször is bizonyította, hogy a kemény, rázós feladatokat is meg tudja oldani. Munkájához sok sikert kívánunk, bízunk benne, hogy közös erővel elérjük célunkat!”

Bár Márton Gábor hivatalosan sportigazgatóként érkezik, a vezetőedzői teendőket is ellátja – tudtuk meg a klubtól.

Az edző korábban a Pécs, a Kaposvár, a Siófok, a Zalaegerszeg, a Fehérvár FC, az MTK és a Kozármisleny csapatát irányította.

Labdarúgó NB II
2026.03.17. 14:33

Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet

November 4-én vette át a baranyaiak irányítását Visinka Ede, de a csapat azóta mindössze egy bajnokit nyert meg.

 

