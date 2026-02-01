Szakadó hóban kapott ki a Csíkszereda Bukarestben

SUPERLIGA

24. FORDULÓ

FCSB–Csíkszereda 1–0 (1–0)

Bukarest, Arena Nationala 2642 néző. Vezeti: Cristian Moldoveanu

FCSB: M. Popa – Cretu, Duarte, Graovac, Radunovics (Pantea, 82.) – Lixandru, Tanase – Miculescu, Olaru (Alhassan, 82.), Cisotti – Birligea (Thiam, a szünetben).

Vezetőedző: Eliasz Haralambusz

Kispadon: Tarnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Csíkszereda: Pap - Bettini, Csürös, Palmes, Pászka - Veres (Végh B., 67.) – Anderson Ceará, Gustavo Cabral (Szalay Sz., 67.), Jebari (Dusinszki, 76.), Bota (Bödő, 67.) – Eppel (Nagy Z., a szünetben).

Vezetőedző: Ilyés Róbert.

Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Noveli, Brügger, Trif, Dusinszki, Végh, Bödő, Szalay, Hegedűs, Nagy Z.

Gólszerző: Cisotti (38.)

Bár a mérkőzést Bukarestben rendezték, az időjárás a székelyföldit idézte: –4 fokban és sűrű hóesésben fociztak a csapatok, alig 2642 néző előtt az 55 ezres Nemzeti Arénában, ahol a maroknyi csíki szurkoló “Huj-huj-hajrá”-ja biztosította a meccshangulatot.

Ilyés Róbert, az FK edzője az anyaországi játékosok közül Pászka Lórándot és Eppel Mártont nevezte a kezdőbe, amelynek jó ideig sikerült megfékeznie a hazaiak lendületét. Pap Eduard szépen védett David Miculescu kiugrásánál és Florin Tanase fejesénél is, majd a 30. percben a Raul Palmes kezezése miatt megítélt és Tanase által elvégzett büntetőt is kiütötte. A csíki támadójáték kimerült Anderson Ceará átlövéseiben, a védelmet pedig végül Miculescu verte át, amikor a labda átugrásával helyzetbe hozta Yuri Cisottit, aki a jobb sarokba lőtt.

Miculescu ezután a felső lécet is eltalálta, így jól jött a szünet az FK-nak, amely a második félidőre már fekete mezben jött ki a háttérbe túlságosan beleolvadó fehér helyett. A másik változás Nagy Zoárd beállása volt Eppel helyére, aki egyből helyzetbe is került, de öt méterről nem találta el a kaput. Az egyensúlyukat egyre nehezebben megőrző játékosok miatt a helyzetek is megfogyatkoztak, Papnak már csak Thiam közeli lövését kellett lábbal védenie. A hajrában kitámadó és egyre többet, de továbbra is csak a tizenhatoson kívülról próbálkozó FK részéről viszont sem Mariano Bettini, sem a csereként beállt Szalay Szabolcs és Dusinszki Szabolcs, sem Csürös Attila nem járt sikerrel, így a FCSB kicsikarta első győzelmét a 2026-os évben.

A Csíkszereda a vereség miatt nem tudott előzni, és maradt a 14. helyen.