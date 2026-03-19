Chiappini a következő idényben is a Panathinaikosz röplabdacsapatának vezetőedzője lesz

A szerdán Challenge-kupa-ezüstérmet nyert Panathinaikosz röplabdacsapata csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027 nyaráig meghosszabbította a magyar női válogatottat is irányító Alessandro Chiappini szerződését.

Chiappini tavaly nyáron vette át a Panathinaikosz vezetőedzői posztját, s amellett, hogy a csapattal fináléba jutott a harmadik számú európai kupasorozatban, a bajnoki alapszakaszt már biztosan az első helyen zárja, ugyanis 21 mérkőzéséből eddig 20-at megnyert.

Chiappini tavaly nyáron az Európa-ligában ezüstéremig vezette a magyar válogatottat, majd kijuttatta az Európa-bajnokságra a nemzeti csapatot, amellyel idén az El mellett a kontinenstornán is szerepel majd. Az olasz tréner 2023 óta irányítja a mieinket.