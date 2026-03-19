Öttusa: a KSI új perspektívát nyit a csömöri ígéretek előtt

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI) és a Csömöri Sport és Szabadidő-Szervező Nonprofit Kft. az öttusa utánpótlás-nevelés területén – számol be a ksi.hu. A partnerség célja egy hosszú távú, kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolat kialakítása, amely új perspektívákat nyit a fiatal sportolók fejlődésében.

A megállapodás aláírásán jelen volt Zsoldos Péter, a KSI elnöke, valamint az öttusaszakosztály képviseletében Kasza Róbert és Madaras Ádám. A csömöri szervezet részéről Mijó Adrienn vett részt az eseményen.

Az együttműködés egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Csömörön nevelkedő fiatal sportolók magasabb szintű szakmai környezethez, korszerű infrastruktúrához és szélesebb fejlődési lehetőségekhez jussanak a KSI szakmai és létesítményi hátterének bevonásával. A partnerség révén az ígéretes utánpótláskorú versenyzők fokozatosan kapcsolódhatnak be egy professzionálisabb képzési rendszerbe.

Középtávon a felek célja, hogy a megfelelő szintet elérő sportolók a KSI színeiben folytassák versenyzői pályafutásukat, ezzel biztosítva számukra a továbblépés lehetőségét a hazai és a nemzetközi élmezőny felé.

A megállapodás részeként a KSI edzéslehetőséget biztosít a csömöri sportolók számára több öttusaszakágban is: vívás, úszás, OCR és lövészet területeken egyaránt bekapcsolódhatnak a közös munkába. Az együttműködés új lendületet adhat az öttusa utánpótlás-nevelésének, és hozzájárulhat ahhoz, hogy még több fiatal sportoló jusson el a legmagasabb szintre.

