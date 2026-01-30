Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: megint nem nyert a Wolfsburg, nincs messze az osztályozós helytől

2026.01.30.
A testbeszédek mindent elárulnak... (Fotó: Getty Images)
Sorozatban harmadik mérkőzésén maradt nyeretlen a Wolfsburg a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga): a 20. forduló pénteki nyitányán az 1. FC Köln gazdagodott három ponttal.

A Wolfsburgnak a legutóbbi két fordulóban papíron könnyű dolga lett volna, hiszen két kiesőjelölttel találkozott, ám a Heidenheim ikszre kényszerítette, a Mainz pedig legyőzte a „farkasokat”.

A VfL-nek az 1. FC Köln otthonában sem volt oka az örömre: a hazaiak a 29. percben vezetést szereztek Linton Maina góljával, majd végig meg is őrizték előnyüket.

A vendégek magyar válogatott támadó középpályása, Dárdai Bence térdsérülés miatt nem került be a keretbe.

NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombaton játsszák
15.30: Augsburg–St. Pauli
15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen
15.30: Hoffenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München19162172–16+56 50 
2. Borussia Dortmund19126138–17+21 42 
3. Hoffenheim19123440–22+18 39 
4. RB Leipzig19113537–25+12 36 
5. Stuttgart19113536–26+10 36 
6. Bayer Leverkusen18102635–25+10 32 
7. Freiburg1976631–32–1 27 
8. Eintracht Frankfurt1976639–42–3 27 
9. Union Berlin1966724–30–6 24 
10. 1. FC Köln2065929–32–3 23 
11. Mönchengladbach1955923–32–9 20 
12. Wolfsburg20541128–42–14 19 
13. Augsburg19541022–36–14 19 
14. Hamburg1846817–27–10 18 
15. Werder Bremen1946921–37–16 18 
16. Mainz19361021–32–11 15 
17. St. Pauli19351117–32–15 14 
18. Heidenheim19341217–42–25 13 

 

 

