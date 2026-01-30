Bundesliga: megint nem nyert a Wolfsburg, nincs messze az osztályozós helytől
A Wolfsburgnak a legutóbbi két fordulóban papíron könnyű dolga lett volna, hiszen két kiesőjelölttel találkozott, ám a Heidenheim ikszre kényszerítette, a Mainz pedig legyőzte a „farkasokat”.
A VfL-nek az 1. FC Köln otthonában sem volt oka az örömre: a hazaiak a 29. percben vezetést szereztek Linton Maina góljával, majd végig meg is őrizték előnyüket.
A vendégek magyar válogatott támadó középpályása, Dárdai Bence térdsérülés miatt nem került be a keretbe.
NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombaton játsszák
15.30: Augsburg–St. Pauli
15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen
15.30: Hoffenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|19
|16
|2
|1
|72–16
|+56
|50
|2. Borussia Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38–17
|+21
|42
|3. Hoffenheim
|19
|12
|3
|4
|40–22
|+18
|39
|4. RB Leipzig
|19
|11
|3
|5
|37–25
|+12
|36
|5. Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36–26
|+10
|36
|6. Bayer Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35–25
|+10
|32
|7. Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31–32
|–1
|27
|8. Eintracht Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39–42
|–3
|27
|9. Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24–30
|–6
|24
|10. 1. FC Köln
|20
|6
|5
|9
|29–32
|–3
|23
|11. Mönchengladbach
|19
|5
|5
|9
|23–32
|–9
|20
|12. Wolfsburg
|20
|5
|4
|11
|28–42
|–14
|19
|13. Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22–36
|–14
|19
|14. Hamburg
|18
|4
|6
|8
|17–27
|–10
|18
|15. Werder Bremen
|19
|4
|6
|9
|21–37
|–16
|18
|16. Mainz
|19
|3
|6
|10
|21–32
|–11
|15
|17. St. Pauli
|19
|3
|5
|11
|17–32
|–15
|14
|18. Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17–42
|–25
|13