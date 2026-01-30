Bundesliga: megint nem nyert a Wolfsburg, nincs messze az osztályozós helytől

A Wolfsburgnak a legutóbbi két fordulóban papíron könnyű dolga lett volna, hiszen két kiesőjelölttel találkozott, ám a Heidenheim ikszre kényszerítette, a Mainz pedig legyőzte a „farkasokat”.

A VfL-nek az 1. FC Köln otthonában sem volt oka az örömre: a hazaiak a 29. percben vezetést szereztek Linton Maina góljával, majd végig meg is őrizték előnyüket.

A vendégek magyar válogatott támadó középpályása, Dárdai Bence térdsérülés miatt nem került be a keretbe.

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombaton játsszák

15.30: Augsburg–St. Pauli

15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Mönchengladbach

18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)