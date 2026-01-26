Sima vereséget szenvedett a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

23. FORDULÓ

Otelul–Csíkszereda 3–0 (2–0)

Galac, Otelul Stadion, 2044 néző. Vezette: Vadana

Otelul: Dur-Bozoanca – Zselev, Zivulic, Iacob, Joao Paulo – Pedro Nuno (Kazu, 75.), Lameira, Ciobanu (Paz, 59.) – Bana (Bordun, 75.), Patrick (Debeljuh, 75.), Andrezinho (D. Neicu, 90.). Vezetőedző: Bálint László György

Csíkszereda: Pap – Bloj, Kabashi, Csürös, Pászka – Veres, Végh – Anderson Ceará (Jebari, 69.), Bödő (Bota, 78.), Szalay (Gustavo Cabral, 69.) – Eppel (Nagy Z., 69.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Patrick (5.), Pedro Nuno (9., 68. – a másodikat 11-esből)

A „győztes csapaton ne változtass” elv szellemében Ilyés Róbert a múlt héten Botosani-t legyőző tizenegyét küldte pályára Galacon is, ám játékosai az elsőperctől kezdve képtelenek voltak megfékezni az Otelul lendületét. Ráadásul Eduard Pap kapus egy kirúgásban a hazai centert, Patrick Fernandest lőtte telibe, aki köszönte az ajándékot, és megszerezte csapatának a vezetést, négy perccel később pedig Pedro Nuno lőtt 27 méterről hatalmas gólt a jobb felső sarokba. Pap ugyan két bravúros védéssel megakadályozta a korai kiütést, a 30. percben pedig előbb Andrei Ciobanu szabadrúgása, majd Joao Paulo átlövése csattant a felső lécen – miközben az FK képtelen volt veszélyes támadást felépíteni. Az első csíki helyzet csak közvetlenül szünet előtt, 20 (!) galaci lövés után érkezett el, amikor Bödő Efraim a tizenhatos vonaláról lőtt kevéssel fölé.

A galaciak szünet után már csupán labdatartással igyekeztek őrizni előnyüket, így a második félidő közepéig eseménytelenül teltek a percek. Akkor viszont Pap egy szögletnél egyik öklével a labdát, a másikkal Paul Iacob fejét találta el, Sorin Vadana játékvezető büntetőt ítélt, amelyből Pedro Nuno a jobb alsóba sarokba gurította a labdát. A feszültség pedig nem csupán a pályáról, hanem a 81. percben az elektromos hálózatból is eltűnt – nemcsak a stadion, hanem fél Galac megye maradt áram nélkül, de a generátorok beindításához szükséges bő húszpercnyi szünet után sikerült gond nélkül lejátszani a hátralevő időt, amelybe két csíki lehetőség is belefért. Sufiane Jebari kevéssel lőtt mellé, Gustavo Cabralt pedig a hazai védők blokkolták.

A Csíkszereda riválisai hiába botlottak, a székelyföldi csapat nem tudott előrelépni, maradt a 14. helyen. 3–0