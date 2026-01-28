Nemzeti Sportrádió

A Galata kikapott, de Sallai Roland jól játszott a City ellen

2026.01.28. 23:03
Sallai Rolandnak (7) és társainak alaposan meggyűlt a baja az első félidőben a két gólpasszt adó Dokuval, akit végül Lemina (99) tett harcképtelenné, le is kellett cserélni a belga szélsőt (Fotó: AFP)
A Manchester City már az első félidőben két gólt lőtt, amivel 2–0-ra győzött is a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában a Galatasaray ellen, melyben Sallai Roland végig a pályán volt, jól is futballozott.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0 
Manchester, Etihad. Vezette: A. Hernández (spanyol)
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nuri  – O. Reilly –  Cherki (Nico, 82.), B. Silva, Marmus (Reijnders, 67.), Doku (Foden, 37.) – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola. 
Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci (Elmali, 68.), Jakobs – Gabriel Sara (Icardi, 86.), Lemina – B. A. Yilmaz (Akgun, 68.), Gündogan (Torreira, 67.), L. Sané (Ayhan, 80.)  – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk. 
Gólszerző: Haaland (11.), Cherki (29.)

ÖSSZEFOGLALÓ

NAGYSZÍNPADON szerepelhetett Sallai Roland: a 64-szeres magyar válogatott a Galatasaray tagjaként a Manchester City otthonában lépett pályára. A stadion nem mindenkinek volt ismeretlen, hiszen Ilkay Gündogan 358 tétmeccsen volt a City játékosa, Leroy Sané 2016 és 2020 között játszott a világoskékeknél. A Galata magyar légiósa nem meglepő módon ezúttal is a jobbhátvéd helyén kapott lehetőséget, a legtöbbször Omar Marmusra felügyelt, és megbízhatóan teljesítette védőfeladatát – a támadásokra nem maradt energiája, de nemcsak neki, az isztambuliak egyetlen lövést eresztettek meg az első félidőben, amelyben Jérémy Doku villogott: a belga játékos előbb fantasztikus ütemben passzolt középre, Abdulkerim Bardakci mögé, Erling Haaland pedig higgadtan a kivetődő kapus felett a kapuba ívelte a labdát – a vonal mellől semmit sem tehetett a magyar futballista. Ez volt a norvég klasszis 33. BL-gólja a City mezében a 37. mérkőzésén – nem rossz statisztika…

A második találat előtt Sallai Roland ismét az emberét követte fegyelmezetten, Doku befutott mögé, majd középre passzolt, Rayan Cherki pedig tíz méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt – 2–0, és nem volt kérdés, innen nagyon nehéz lesz felállnia a török együttesnek. Még úgy is, hogy a Jérémy Dokut még a szünet előtt le kellett cserélni sérülés miatt, Phil Foden érkezett a helyére, de ezzel nem vált sokkal kedvezőbbé a Galata helyzete. Egy óra elteltével Sallai Roland sokadszor igazolta, luxus őt a védelemben eltüntetni: hosszú indítást kapott elöl, a csatársorban, a labdát a levegőből egyből lövésre készítette le, Victor Osimhen egyből lőtt, Gianluigi Donnarumma nagyot védett – ez valód futballakció volt, a magyar játékos főszereplésével. Mit keres hátul?!

A City tovább is növelhette volna az előnyét, a Galatasaray helytállt, de nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.

A 2–0-s végeredmény végül azt eredményezi, hogy a City a 8., Galatasaray a 20. helyen jut tovább (a Citynek nem kell játszania a tizenhat közé jutásért).

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–K

Gk

P

  1. Arsenal8823–4

+19

24

  2. Bayern München87122–8

+14

21

  3. Liverpool86220–8

+12

18

  4. Tottenham852117–7

+10

17

  5. FC Barcelona851222–14

+8

16

  6. Chelsea851217–10

+7

16

  7. Sporting851217–11

+6

16

  8. Manchester City851215–9

+6

16

  9. Real Madrid85321–12

+9

15

10. Internazionale85315–7

+8

15

11. Paris SG842221–11

+10

14

12. Newcastle United842217–7

+10

14

13. Juventus834114–10

+4

13

14. Atlético Madrid841317–15

+2

13

15. Atalanta841310–10

0

13

16. Bayer Leverkusen833213–14

–1

12

17. Borussia Dortmund832319–17

+2

11

18. Olympiakosz Pireusz832310–14

–4

11

19. FC Bruges831415–17

–2

10

20. Galatasaray83149–11

–2

10

21. Monaco82428–14

–6

10

22. Qarabag831413–21

–8

10

23. Bodö/Glimt823314–15

–1

9

24. Benfica83510–12

–2

9

25. Marseille83511–14

–3

9

26. Pafosz82338–11

–3

9

27. Royale Union Saint-Gilloise8358–17

–9

9

28. PSV 822416–16

0

8

29. Athletic Bilbao82249–14

–5

8

30. Napoli82249–15

–6

8

31. Köbenhavn822412–21

–9

8

32. Ajax8268–21

–13

6

33. Eintracht Frankfurt811610–21

–11

4

34. Slavia Praha8355–19

–14

3

35. Villarreal8175–18

–13

1

36. Kajrat Almati8177–22

–15

1

PERCRŐL PERCRE

 

 

