A Galata kikapott, de Sallai Roland jól játszott a City ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0

Manchester, Etihad. Vezette: A. Hernández (spanyol)

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nuri – O. Reilly – Cherki (Nico, 82.), B. Silva, Marmus (Reijnders, 67.), Doku (Foden, 37.) – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola.

Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci (Elmali, 68.), Jakobs – Gabriel Sara (Icardi, 86.), Lemina – B. A. Yilmaz (Akgun, 68.), Gündogan (Torreira, 67.), L. Sané (Ayhan, 80.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk.

Gólszerző: Haaland (11.), Cherki (29.)

ÖSSZEFOGLALÓ



NAGYSZÍNPADON szerepelhetett Sallai Roland: a 64-szeres magyar válogatott a Galatasaray tagjaként a Manchester City otthonában lépett pályára. A stadion nem mindenkinek volt ismeretlen, hiszen Ilkay Gündogan 358 tétmeccsen volt a City játékosa, Leroy Sané 2016 és 2020 között játszott a világoskékeknél. A Galata magyar légiósa nem meglepő módon ezúttal is a jobbhátvéd helyén kapott lehetőséget, a legtöbbször Omar Marmusra felügyelt, és megbízhatóan teljesítette védőfeladatát – a támadásokra nem maradt energiája, de nemcsak neki, az isztambuliak egyetlen lövést eresztettek meg az első félidőben, amelyben Jérémy Doku villogott: a belga játékos előbb fantasztikus ütemben passzolt középre, Abdulkerim Bardakci mögé, Erling Haaland pedig higgadtan a kivetődő kapus felett a kapuba ívelte a labdát – a vonal mellől semmit sem tehetett a magyar futballista. Ez volt a norvég klasszis 33. BL-gólja a City mezében a 37. mérkőzésén – nem rossz statisztika…

A második találat előtt Sallai Roland ismét az emberét követte fegyelmezetten, Doku befutott mögé, majd középre passzolt, Rayan Cherki pedig tíz méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt – 2–0, és nem volt kérdés, innen nagyon nehéz lesz felállnia a török együttesnek. Még úgy is, hogy a Jérémy Dokut még a szünet előtt le kellett cserélni sérülés miatt, Phil Foden érkezett a helyére, de ezzel nem vált sokkal kedvezőbbé a Galata helyzete. Egy óra elteltével Sallai Roland sokadszor igazolta, luxus őt a védelemben eltüntetni: hosszú indítást kapott elöl, a csatársorban, a labdát a levegőből egyből lövésre készítette le, Victor Osimhen egyből lőtt, Gianluigi Donnarumma nagyot védett – ez valód futballakció volt, a magyar játékos főszereplésével. Mit keres hátul?!

A City tovább is növelhette volna az előnyét, a Galatasaray helytállt, de nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.

A 2–0-s végeredmény végül azt eredményezi, hogy a City a 8., Galatasaray a 20. helyen jut tovább (a Citynek nem kell játszania a tizenhat közé jutásért).

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 8 8 – – 23–4 +19 24 2. Bayern München 8 7 – 1 22–8 +14 21 3. Liverpool 8 6 – 2 20–8 +12 18 4. Tottenham 8 5 2 1 17–7 +10 17 5. FC Barcelona 8 5 1 2 22–14 +8 16 6. Chelsea 8 5 1 2 17–10 +7 16 7. Sporting 8 5 1 2 17–11 +6 16 8. Manchester City 8 5 1 2 15–9 +6 16 9. Real Madrid 8 5 – 3 21–12 +9 15 10. Internazionale 8 5 – 3 15–7 +8 15 11. Paris SG 8 4 2 2 21–11 +10 14 12. Newcastle United 8 4 2 2 17–7 +10 14 13. Juventus 8 3 4 1 14–10 +4 13 14. Atlético Madrid 8 4 1 3 17–15 +2 13 15. Atalanta 8 4 1 3 10–10 0 13 16. Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13–14 –1 12 17. Borussia Dortmund 8 3 2 3 19–17 +2 11 18. Olympiakosz Pireusz 8 3 2 3 10–14 –4 11 19. FC Bruges 8 3 1 4 15–17 –2 10 20. Galatasaray 8 3 1 4 9–11 –2 10 21. Monaco 8 2 4 2 8–14 –6 10 22. Qarabag 8 3 1 4 13–21 –8 10 23. Bodö/Glimt 8 2 3 3 14–15 –1 9 24. Benfica 8 3 – 5 10–12 –2 9 25. Marseille 8 3 – 5 11–14 –3 9 26. Pafosz 8 2 3 3 8–11 –3 9 27. Royale Union Saint-Gilloise 8 3 – 5 8–17 –9 9 28. PSV 8 2 2 4 16–16 0 8 29. Athletic Bilbao 8 2 2 4 9–14 –5 8 30. Napoli 8 2 2 4 9–15 –6 8 31. Köbenhavn 8 2 2 4 12–21 –9 8 32. Ajax 8 2 – 6 8–21 –13 6 33. Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10–21 –11 4 34. Slavia Praha 8 – 3 5 5–19 –14 3 35. Villarreal 8 – 1 7 5–18 –13 1 36. Kajrat Almati 8 – 1 7 7–22 –15 1

