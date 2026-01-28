A Galata kikapott, de Sallai Roland jól játszott a City ellen

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Manchester, Etihad. Vezette: A. Hernández (spanyol)
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nuri – O. Reilly – Cherki (Nico, 82.), B. Silva, Marmus (Reijnders, 67.), Doku (Foden, 37.) – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola.
Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci (Elmali, 68.), Jakobs – Gabriel Sara (Icardi, 86.), Lemina – B. A. Yilmaz (Akgun, 68.), Gündogan (Torreira, 67.), L. Sané (Ayhan, 80.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk.
Gólszerző: Haaland (11.), Cherki (29.)
ÖSSZEFOGLALÓ
NAGYSZÍNPADON szerepelhetett Sallai Roland: a 64-szeres magyar válogatott a Galatasaray tagjaként a Manchester City otthonában lépett pályára. A stadion nem mindenkinek volt ismeretlen, hiszen Ilkay Gündogan 358 tétmeccsen volt a City játékosa, Leroy Sané 2016 és 2020 között játszott a világoskékeknél. A Galata magyar légiósa nem meglepő módon ezúttal is a jobbhátvéd helyén kapott lehetőséget, a legtöbbször Omar Marmusra felügyelt, és megbízhatóan teljesítette védőfeladatát – a támadásokra nem maradt energiája, de nemcsak neki, az isztambuliak egyetlen lövést eresztettek meg az első félidőben, amelyben Jérémy Doku villogott: a belga játékos előbb fantasztikus ütemben passzolt középre, Abdulkerim Bardakci mögé, Erling Haaland pedig higgadtan a kivetődő kapus felett a kapuba ívelte a labdát – a vonal mellől semmit sem tehetett a magyar futballista. Ez volt a norvég klasszis 33. BL-gólja a City mezében a 37. mérkőzésén – nem rossz statisztika…
A második találat előtt Sallai Roland ismét az emberét követte fegyelmezetten, Doku befutott mögé, majd középre passzolt, Rayan Cherki pedig tíz méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt – 2–0, és nem volt kérdés, innen nagyon nehéz lesz felállnia a török együttesnek. Még úgy is, hogy a Jérémy Dokut még a szünet előtt le kellett cserélni sérülés miatt, Phil Foden érkezett a helyére, de ezzel nem vált sokkal kedvezőbbé a Galata helyzete. Egy óra elteltével Sallai Roland sokadszor igazolta, luxus őt a védelemben eltüntetni: hosszú indítást kapott elöl, a csatársorban, a labdát a levegőből egyből lövésre készítette le, Victor Osimhen egyből lőtt, Gianluigi Donnarumma nagyot védett – ez valód futballakció volt, a magyar játékos főszereplésével. Mit keres hátul?!
A City tovább is növelhette volna az előnyét, a Galatasaray helytállt, de nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.
A 2–0-s végeredmény végül azt eredményezi, hogy a City a 8., Galatasaray a 20. helyen jut tovább (a Citynek nem kell játszania a tizenhat közé jutásért).
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
Gk
P
|1. Arsenal
|8
|8
|–
|–
|23–4
+19
24
|2. Bayern München
|8
|7
|–
|1
|22–8
+14
21
|3. Liverpool
|8
|6
|–
|2
|20–8
+12
18
|4. Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17–7
+10
17
|5. FC Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22–14
+8
16
|6. Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17–10
+7
16
|7. Sporting
|8
|5
|1
|2
|17–11
+6
16
|8. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15–9
+6
16
|9. Real Madrid
|8
|5
|–
|3
|21–12
+9
15
|10. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|15–7
+8
15
|11. Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21–11
+10
14
|12. Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17–7
+10
14
|13. Juventus
|8
|3
|4
|1
|14–10
+4
13
|14. Atlético Madrid
|8
|4
|1
|3
|17–15
+2
13
|15. Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10–10
0
13
|16. Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13–14
–1
12
|17. Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19–17
+2
11
|18. Olympiakosz Pireusz
|8
|3
|2
|3
|10–14
–4
11
|19. FC Bruges
|8
|3
|1
|4
|15–17
–2
10
|20. Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9–11
–2
10
|21. Monaco
|8
|2
|4
|2
|8–14
–6
10
|22. Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13–21
–8
10
|23. Bodö/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14–15
–1
9
|24. Benfica
|8
|3
|–
|5
|10–12
–2
9
|25. Marseille
|8
|3
|–
|5
|11–14
–3
9
|26. Pafosz
|8
|2
|3
|3
|8–11
–3
9
|27. Royale Union Saint-Gilloise
|8
|3
|–
|5
|8–17
–9
9
|28. PSV
|8
|2
|2
|4
|16–16
0
8
|29. Athletic Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9–14
–5
8
|30. Napoli
|8
|2
|2
|4
|9–15
–6
8
|31. Köbenhavn
|8
|2
|2
|4
|12–21
–9
8
|32. Ajax
|8
|2
|–
|6
|8–21
–13
6
|33. Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10–21
–11
4
|34. Slavia Praha
|8
|–
|3
|5
|5–19
–14
3
|35. Villarreal
|8
|–
|1
|7
|5–18
–13
1
|36. Kajrat Almati
|8
|–
|1
|7
|7–22
–15
1
