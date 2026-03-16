Légiósok: Bakti Balázs először volt eredményes Lendván

Bakti Balázst a téli átigazolási időszak végén szerezte meg a Nafta, az előző fordulóban a Krka elleni 1–1 alkalmával tíz percet kapott. A 21 éves labdarúgót ezúttal a 63. percben cserélte be Bozsik József vezetőedző, és Bakti a 77. percben 2–0-ra növelte csapata előnyét. A vendég Dravinja a 90. percben szépített, de egyenlíteni már nem tudott.

A magyar játékosok közül Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, míg Németh Ervin a kispadon ült.

A Nafta így az élen zárta a fordulót, előnye egy pont az osztályozós helyen álló Grosuplje előtt.

SZLOVÉNIA

2. SNL, 19. FORDULÓ

NK Nafta–Dravinja 2–1

