Légiósok: Bakti Balázs először volt eredményes Lendván

2026.03.16. 20:17
Bakti (kék mezben) először volt eredményes Szlovéniában (Fotó: Facebook, NK Nafta 1903)
légiósok Bakti Balázs Nafta
Bakti Balázs a második mérkőzésén szerepelt a lendvai Nafta színeiben a szlovén labdarúgó-bajnokság másodosztályában, és megszerezte az első gólját.

Bakti Balázst a téli átigazolási időszak végén szerezte meg a Nafta, az előző fordulóban a Krka elleni 1–1 alkalmával tíz percet kapott. A 21 éves labdarúgót ezúttal a 63. percben cserélte be Bozsik József vezetőedző, és Bakti a 77. percben 2–0-ra növelte csapata előnyét. A vendég Dravinja a 90. percben szépített, de egyenlíteni már nem tudott.

A magyar játékosok közül Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, míg Németh Ervin a kispadon ült.

A Nafta így az élen zárta a fordulót, előnye egy pont az osztályozós helyen álló Grosuplje előtt.

SZLOVÉNIA
2. SNL, 19. FORDULÓ
NK Nafta–Dravinja 2–1
Nafta: Bakti Balázs a 63. percben lépett pályára, a 77. percben gólt szerzett; Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést; Keresztes Noel nem volt a meccskeretben; Németh Ervin kispados volt

 

