„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba” – Ten Hag kielemezte Szoboszlai Galatasaray elleni játékát

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool az isztambuli vereség után a visszavágón 4–0-s sikert aratott a Galatasaray felett, ezzel bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A szerdai mérkőzésen Szoboszlai Dominik szerzett vezetést az angol csapatnak: begyakorolt szögletvariáció végén bal lábbal volt eredményes.

Szoboszlai gólja elnyerte Erik ten Hag tetszését, aki az UEFA technikai megfigyelőjeként formált véleményt.

„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba. Nehéz kivitelezés volt, mert pattant a labda, de tökéletes volt a játékos időzítése. Teljes mértékben kontroll alatt tartotta a szituációt, az egyetlen szabad területre helyezett.”