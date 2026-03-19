„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba” – Ten Hag kielemezte Szoboszlai Galatasaray elleni játékát

2026.03.19. 16:40
null
Szoboszlai Dominik lenyűgözte Erik ten Hagot a teljesítményével (Fotók: Getty Images)
A Liverpool FC parádés játékkal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután a hazai pályán rendezett visszavágón kiütötte a Galatasarayt. A Liverpool vezére Szoboszlai Dominik volt, akit a meccs emberének is megválasztott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), amelynek honlapján Erik ten Hag méltatta a magyar válogatott csapatkapitányát.

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool az isztambuli vereség után a visszavágón 4–0-s sikert aratott a Galatasaray felett, ezzel bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A szerdai mérkőzésen Szoboszlai Dominik szerzett vezetést az angol csapatnak: begyakorolt szögletvariáció végén bal lábbal volt eredményes.

Szoboszlai gólja elnyerte Erik ten Hag tetszését, aki az UEFA technikai megfigyelőjeként formált véleményt.

„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba. Nehéz kivitelezés volt, mert pattant a labda, de tökéletes volt a játékos időzítése. Teljes mértékben kontroll alatt tartotta a szituációt, az egyetlen szabad területre helyezett.”

Bajnokok Ligája
10 órája

Szoboszlai: Nagyobb felelősséget vállalok, mint az elmúlt két évben

A magyar válogatott labdarúgó szerint következő BL-ellenfelük, a PSG nem lett rosszabb csapat tavaly óta.

A holland szakember azt is hangsúlyozta, hogy Szoboszlai nemcsak a góljával, hanem a játékintelligenciájával is kiemelkedett. A második gól előtt például egyetlen érintéssel játszotta át az ellenfél középpályáját, amivel villámgyors támadást indított, amely Hugo Ekitiké találatával zárult.

„Nagyon direkt és vertikális megoldást választott. Egyetlen passzal túljárt az egész középpálya eszén, onnantól pedig minden rendkívül gyorsan történt. Egyszerűnek tűnik az egész, mégis döntő jelentőséggel bírt.”

Szoboszlai a negyedik gól – amely Mohamed Szalah nevéhez fűződik – összehozásában is kulcsszerepet vállalt, remek ütemérzékével felgyorsította a játékot. Ten Hag nem is fukarkodott a dicsérő szavakkal.

Angol labdarúgás
6 órája

Steven Gerrard áradozott Szoboszlai Dominikról: „Csapatkapitány lehet belőle”

Szoboszlai: „Amikor gyerek voltam, Gerrardot néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés!”

„Az átadásai kiválóak voltak, érdemes kiemelni az összjátékban betöltött szerepét. Letámadásban és visszatámadásban is nagyszerű, rendre megnyerte a második és a harmadik labdákat.”

A 25 éves Szoboszlai legközelebb szombat délután léphet pályára a Brighton & Hove Albion elleni Premier League-meccsen, míg a Bajnokok Ligája áprilisi negyeddöntőjében a Paris Saint-Germain vár Arne Slot gárdájára.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)
Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek
Liverpool: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Vezetőedző: Arne Slot
Galatasaray: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk
Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)
Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

Legfrissebb hírek

„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Bajnokok Ligája
2 órája

Liverpooli lábnyomok: megint Szoboszlai volt az ász – ilyen játékkal a PSG ellen is van esély?

Bajnokok Ligája
3 órája

Horrorisztikus sérülést szenvedett a Galatasaray játékosa Szoboszlaiék ellen

Bajnokok Ligája
5 órája

Kerkez Milos: Tökéletesen végrehajtottuk a tervet

Bajnokok Ligája
5 órája

Már a hétvégén játszhat a Barcelona lecserélt kapusa – hivatalos

Spanyol labdarúgás
6 órája

Fontos mérkőzésekről hiányozhat Thibaut Courtois

Spanyol labdarúgás
6 órája

Steven Gerrard áradozott Szoboszlai Dominikról: „Csapatkapitány lehet belőle”

Angol labdarúgás
6 órája

„A második félidőben új, fokozott önbizalmat láttam a csapat játékában” – Hans-Dieter Flick a Barcelona kiütéses győzelme után

Bajnokok Ligája
9 órája
Ezek is érdekelhetik