„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba” – Ten Hag kielemezte Szoboszlai Galatasaray elleni játékát
Mint arról beszámoltunk, a Liverpool az isztambuli vereség után a visszavágón 4–0-s sikert aratott a Galatasaray felett, ezzel bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A szerdai mérkőzésen Szoboszlai Dominik szerzett vezetést az angol csapatnak: begyakorolt szögletvariáció végén bal lábbal volt eredményes.
Szoboszlai gólja elnyerte Erik ten Hag tetszését, aki az UEFA technikai megfigyelőjeként formált véleményt.
„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba. Nehéz kivitelezés volt, mert pattant a labda, de tökéletes volt a játékos időzítése. Teljes mértékben kontroll alatt tartotta a szituációt, az egyetlen szabad területre helyezett.”
A holland szakember azt is hangsúlyozta, hogy Szoboszlai nemcsak a góljával, hanem a játékintelligenciájával is kiemelkedett. A második gól előtt például egyetlen érintéssel játszotta át az ellenfél középpályáját, amivel villámgyors támadást indított, amely Hugo Ekitiké találatával zárult.
„Nagyon direkt és vertikális megoldást választott. Egyetlen passzal túljárt az egész középpálya eszén, onnantól pedig minden rendkívül gyorsan történt. Egyszerűnek tűnik az egész, mégis döntő jelentőséggel bírt.”
Szoboszlai a negyedik gól – amely Mohamed Szalah nevéhez fűződik – összehozásában is kulcsszerepet vállalt, remek ütemérzékével felgyorsította a játékot. Ten Hag nem is fukarkodott a dicsérő szavakkal.
„Az átadásai kiválóak voltak, érdemes kiemelni az összjátékban betöltött szerepét. Letámadásban és visszatámadásban is nagyszerű, rendre megnyerte a második és a harmadik labdákat.”
A 25 éves Szoboszlai legközelebb szombat délután léphet pályára a Brighton & Hove Albion elleni Premier League-meccsen, míg a Bajnokok Ligája áprilisi negyeddöntőjében a Paris Saint-Germain vár Arne Slot gárdájára.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)
Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek
Liverpool: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Vezetőedző: Arne Slot
Galatasaray: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk
Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)
Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel