Szenegált megfosztották az Afrika-kupa-győzelemtől, Marokkó lett a bajnok – hivatalos

2026.03.17. 23:20
Botrányos jelenetek játszódtak le az Afrika-kupa döntőjében (Fotó: Getty Images)
Marokkó Afrika-kupa Afrikai Nemzetek Kupája Szenegál
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség kedden bejelentette, hogy megfosztotta a szenegáli válogatottat az Afrikai Nemzetek Kupája-győzelemtől, így a döntőben eredetileg vesztes, házigazda Marokkóé lett a kontinenstorna bajnoki címe 2026-ban.

Mint ismert, az Afrika-kupa idei döntőjét január 18-án a házigazda Marokkó és Szenegál vívta egymással Rabatban. A mérkőzés 0–0-ra állt, amikor a rendes játékidő hosszabbításában tizenegyest kapott a marokkói válogatott, miután a VAR vizsgálata alapján Malick Diouf szabálytalankodott Brahim Díazzal szemben. A szenegáli játékosok közül többen ezt követően tiltakozásuk jeléül elhagyták a pályát, majd jó 15 percig állt a mérkőzés a példátlan incidens miatt.

A megítélt tizenegyest egyébként Brahim Díaz panenkás mozdulattal lőtte, de elhibázta, így következhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás, amelyben Pape Gueye betalált, és Szenegál 1–0-ra megnyerte a döntőt.

Az elsőfokú ítélet még helybenhagyta a végeredményt, de több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabott ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire. A mostani döntés azonban példátlan fordulatot jelentett a kontinens labdarúgásának történetében: a fellebbviteli bizottság úgy döntött, hogy megsemmisíti a döntő végeredményét, és visszavonja Szenegáltól a győzelmet, 3–0-val Marokkót hirdetve ki győztesnek – közölte hivatalos felületein az Afrikai Labdarúgó-szövetség.

A szenegáliak a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulhatnak a döntés megváltoztatása érdekében, egyelőre azonban hivatalosan is Marokkó tekinthető az Afrikai Nemzetek Kupája idei győztesének.

 

