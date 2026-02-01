Szalai Attila vesztes bajnokin mutatkozott be az új csapatában

A Pogon Szczecin idegenben 2–1-es vereséget szenvedett, pedig a második félidőben megvolt az esélye az egyenlítésre, csakhogy a rutinos Kamil Grosicki kihagyta a tizenegyesét.



Szalai Attilának ez volt az első mérkőzése a Pogon színeiben, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag.