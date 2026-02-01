Szalai Attila vesztes bajnokin mutatkozott be az új csapatában
A magyar válogatott hátvéd, Szalai Attila végigjátszotta a Pogon Szczecin Motor Lublin elleni mérkőzését a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ekstraklasa) vasárnap.
A Pogon Szczecin idegenben 2–1-es vereséget szenvedett, pedig a második félidőben megvolt az esélye az egyenlítésre, csakhogy a rutinos Kamil Grosicki kihagyta a tizenegyesét.
Szalai Attilának ez volt az első mérkőzése a Pogon színeiben, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag.
Légiósok
2026.01.29. 15:42
Szalai Attila közleményt adott ki a távozásáról, volt edzőjének is üzent
„A nyílt beszélgetés helyett hallgatás volt, őszinteség helyett a hátam mögött tettek megjegyzéseket.”
Legfrissebb hírek
Szalai Attila: Én is vágyom a stabilitásra
Légiósok
2026.01.29. 13:01
Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó
Légiósok
2026.01.26. 12:07
Megműtötték Molnár Rajmundot
Légiósok
2026.01.10. 11:51
Ezek is érdekelhetik