Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila vesztes bajnokin mutatkozott be az új csapatában

R. D. P.R. D. P.
2026.02.01. 14:58
Szalai Attilának a meccs előtt még volt oka mosolyogni... (Fotó: Pogon Szczecin)
Címkék
Szalai Attila Pogon Szczecin Ekstraklasa
A magyar válogatott hátvéd, Szalai Attila végigjátszotta a Pogon Szczecin Motor Lublin elleni mérkőzését a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ekstraklasa) vasárnap.

A Pogon Szczecin idegenben 2–1-es vereséget szenvedett, pedig a második félidőben megvolt az esélye az egyenlítésre, csakhogy a rutinos Kamil Grosicki kihagyta a tizenegyesét.


Szalai Attilának ez volt az első mérkőzése a Pogon színeiben, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag.

 

