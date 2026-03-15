Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabda: kilenc magyar gól egy-egy spanyol és norvég bajnokin

2026.03.15. 21:39
Pergel Andrej négy gólt tett bele a közösbe
Pergel Andrej kézilabda légiósok
A válogatott Pergel Andrej négy góllal járult hozzá a CB Ciudad de Logrono 35–26-os győzelméhez a Tubos Aranda Villa de Aranda otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokságban vasárnap. A liga honlapja szerint a hazaiaknál Jánosi Tamás ötször talált a hálóba. Csapata a 12., a Logrono a második helyen áll a tabellán.

 

Décsi Gábornak négy védése volt a 14. helyezett Bada Huescában, amely 37–31-re kikapott a BM Caserío Ciudad Real otthonában.

Lukács Péter hat lövésből öt góllal, valamint öt gólpasszal, Máthé Dominik 13 kísérletből négy találattal és két gólpasszal zárt a listavezető Elverumban, amely házigazdaként 26–24-re elveszítette a címvédő Kolstad elleni rangadót a norvég élvonalban.

Leimeter Csaba három góllal, Nagy Benedek pedig nyolc védéssel és negyven százalékos hatékonysággal vette ki a részét a tabella második helyén álló Balingen-Weilstetten 31–24-es sikeréhez az Eulen Ludwigshafen ellen a német másodosztályban.

Szűcs Bence egyszer talált be az USDK Dunkerque-ben, amely 26–22-es vereséggel távozott a HBC Nantes otthonából a francia férfibajnokságban.

Vámos Petra négy, Albek Anna egy góllal járult hozzá a címvédő Metz HB 30–26-os győzelméhez a Chambray Touraine ellen a francia női élvonalban.

A női Német Kupa bronzmérkőzésén Szabó Anna három, Faragó Luca kettő, Kuczora Csenge pedig egy gólt lőtt, ám csapatuk, az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 29–27-re kikapott a HSG Blomberg-Lippétől. 

A döntőben Szikora Melinda együttese, a Borussia Dortmund 30–25-re nyert a HSG Bensheim/Auerbach ellen, de a szezon végén visszavonuló magyar kapus nem lépett pályára.

Zsembery Viktória három góljával a BM Porrino 27–18-ra nyert a Mecalia Atlético Guardés otthonában a spanyol női bajnokságban.

 

