Elismerés elismerés után: Szoboszlai bekerült a hét csapatába az UEFA-nál

ROCK PÉTER
2026.03.19. 18:15
A BL-labda és Szoboszlai Dominik – egyre jobb párost alkotnak... (Fotó: Getty Images)
Azok után, hogy Szoboszlai Dominikot megválasztották a Liverpool–Galatasaray mérkőzés legjobbjának, már nem meglepő, hogy a magyar válogatott középpályás – az UEFA által – a hét csapatába is bekerült a Bajnokok Ligájában.
Szoboszlai Dominikon kívül bekerült többek között a Manchester City ellen duplázó Vinícius Júnior és a Newcastle United ellen remekelő Raphinha is.


A Bodö/Glimt ellen emlékezetes fordítást végrehajtó Sportingból három játékos is ott van a nyolcaddöntő-visszavágók legjobbjai között.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK
Március 17., kedd
Sporting (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 – h. u.
Továbbjutott: a Sporting, 5–3-as összesítéssel
Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2–0
Továbbjutott: az Arsenal, 3–1-es összesítéssel
Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3
Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 8–2-es összesítéssel
Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–2
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel
Március 18., szerda
FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 7–2
Továbbjutott: a Barcelona, 8–3-as összesítéssel
Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török) 4–0
Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel
Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4–1
Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10–2-es összesítéssel
Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2
Továbbjutott: az Atlético Madrid, 7–5-ös összesítéssel

