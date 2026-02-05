Sallai Roland csapattársa lehet a Bayern München hátvédje

Sacha Boey 2024-ben éppen a Galatasaraytól érkezett a Bayern Münchenhez, 30 millió euró ellenében. Miután megérkezett a bajorokhoz, hónapokig nem játszhatott, először izomrost-, majd izomköteg- és meniszkuszszakadás miatt, majd bokasérülést szenvedett. A Kicker arról is ír, a játékos ritkán nyújtott meggyőző teljesítményt a pályán.

A Sky Sport beszámolója szerint a isztambuliaknál korábban három évet eltöltő, korábbi utánpótlás-válogatott francia hátvéd 2 millió euróért, kölcsönben térhet vissza a Galatához. Ha beválik, a törökök 15 millió euróért kivásárolhatják müncheni szerződéséből, amely 2028 nyaráig érvényes.

A 64-szeres magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray jelenleg három ponttal vezeti a török Süper Lig tabelláját a Fenerbahce és öttel a Trabzonspor előtt.