Sallai Roland csapattársa lehet a Bayern München hátvédje

V. J.V. J.
2026.02.05. 14:12
Sacha Boey kevés játéklehetőséghez jutott a Bayernnél – ebben sérülései is hátráltatták (Fotó: Getty Images)
Bayern München Sacha Boey Galatasaray
A német labdarúgó Bundesligában szereplő Bayern München hátvédje, Sacha Boey kölcsönben a Sallai Rolandot is foglalkoztató török élvonalbeli Galatasarayhoz szerződhet – írja a Sky Sport német kiadása.

Sacha Boey 2024-ben éppen a Galatasaraytól érkezett a Bayern Münchenhez, 30 millió euró ellenében. Miután megérkezett a bajorokhoz, hónapokig nem játszhatott, először izomrost-, majd izomköteg- és meniszkuszszakadás miatt, majd bokasérülést szenvedett. A Kicker arról is ír, a játékos ritkán nyújtott meggyőző teljesítményt a pályán.

A Sky Sport beszámolója szerint a isztambuliaknál korábban három évet eltöltő, korábbi utánpótlás-válogatott francia hátvéd 2 millió euróért, kölcsönben térhet vissza a Galatához. Ha beválik, a törökök 15 millió euróért kivásárolhatják müncheni szerződéséből, amely 2028 nyaráig érvényes.

A 64-szeres magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray jelenleg három ponttal vezeti a török Süper Lig tabelláját a Fenerbahce és öttel a Trabzonspor előtt.

 

