Varga Barnabás: Athén gyönyörű, és itt legalább moroghatok magyarul

– Zavarom?

– Dehogyis, mérkőzés utáni átmozgató edzésem volt, éppen úton vagyok haza – mondta lapunknak a telefonon utolért Varga Barnabás, az athéni AEK 31 éves, 28-szoros válogatott játékosa.

– Ebből rögtön több kérdés is következik: vasárnap megszerezte első gólját, ráadásul a legnagyobb rivális, az Olympiakosz ellen, de előbb az érdekel: hol, hogyan talált otthont a görög fővárosban?

– A klub egyik dolgozója az érkezésem napján felajánlotta, segít lakást választani, és egyből Athén Voula nevű negyedét javasolta: mint megtudtam, több futballista is él itt, közel a tenger, körülbelül huszonöt-harminc perc az edzőközpont, szép, csendes környék, azonnal megtetszett, így itt vagyok otthon.

– És milyen a város?

– Athén még ismeretlen azért, hiszen az első napok az edzésekkel teltek, jöttek a mérkőzések, az edzőközpont és az otthonom között ingáztam, és persze megismertem az AEK stadionját, de a városban egyelőre nem sokszor jártam. Ennek is elérkezik majd az ideje, kíváncsi vagyok, nyilván mindenki tudja, milyen gyönyörű, de még nem ismerem ki magam igazán. A menyasszonyom az első napok után hazament intézni az otthoni teendőket, hamarosan jön vissza, majd együtt felfedezzük a várost.

– És milyen az új csapat?

– Ahogy mondani szokás, bomba. Mindenki kedvesen fogadott, kérdezzek nyugodtan, segítenek mindenben. A társalgás angolul zajlik, bár vannak, akik beszélnek németül, de velük is angolul kommunikálunk. Ez azért nem új, a Ferencvárosban is így zajlottak a hétköznapok, ismerkedünk egymással. Azt lehet érezni, hogy vártak, kíváncsiak, sokat remélnek tőlem, és természetesen igyekszem mindent megtenni, hogy jó játékkal, gólokkal viszonozzam a bizalmat. Ettől függetlenül még mindig azt érzem, a beilleszkedés – még ha nagy szeretettel is fogadtak – nem fejeződött be. Még nem tartok ott, ahol szeretnék, de ez is csak idő kérdése, néhány mérkőzés, és teljesen otthonosan érzem majd magam az új társaim között.

– Milyennek látja a csapatát?

– Reális cél a bajnoki cím megszerzése. Négy liga- és egy kupamérkőzés utáni benyomásaimról beszélhetek, az első talán az, hogy nem annyira erőteljes a futball itt, mint gondoltam, technikásabb a játék, talán kicsit gyorsabb, mint a magyar bajnokságban. A nemzetközi kupamérkőzéseken vagy a válogatott találkozóin tapasztalt tempóhoz közelebb volt a Panathinaikosz és főleg a vasárnapi, Olympiakosz elleni városi rangadó irama. Az előbbit megnyertük, és nagyon közel álltunk a győzelemhez vasárnap is, nem éreztem, hogy annyival jobb lenne a pireuszi gárda, hogy ne lehetne megelőzni a bajnokság végén. Más a rendszer, a rájátszás biztosan izgalmas lesz, és azt sem szabad elfelejteni, az Olympiakosz szerdán Amszterdamban legyőzte az Ajaxot 2–1-re a Bajnokok Ligájában, vagyis nem volt a legfrissebb, másfelől azért jelzi, erős ellenfél. A pályán mégis azt éreztem, nem vagyunk rosszabbak. Az első félidő második szakasza az övék volt, ezt elismerem, de mi szereztünk vezetést, és az utolsó pillanatban megítélt tizenegyessel döntetlen lett a vége – ezt meg nyilván mindenki nehezen élte meg, másodpercekre voltunk egy fontos sikertől, nagy eredmény lett volna a három pontot megszerezni.