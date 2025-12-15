Koszta Márk nagy napja Izraelben: csereként beállva két gól a bajnok ellen

Koszta Márk a 23. percben lépett pályára a megsérülő Jocelin Ta Bi helyére, és az első félidő végén gyors egymásutánban két gólt szerzett: a 44. percben jobb oldali beadás után talált be közelről – ez volt csapata első valamirevaló helyzete –, majd a ráadásban egy kiugratást követően lőtt a hálóba.

A második félidő dereka nem szűkölködött eseményekben: a Maccabi a 62. percben szépített, majd lesgólt lőtt, utána tizenegyeshez jutott – de Szajd Abu Farhi a kapu fölé bombázott! Egy percen belül Szagiv Jehezkel megint azt hihette, hogy egyenlített, de ezt a gólját is lesnek ítélte a VAR-szoba… A 97. percben aztán lezárult a hazaiak pechszériája, Ido Sahar már tényleg egyenlített – a vége 2–2.

A szeptemberben szerződtetett magyar támadónak ez volt a kilencedik bajnoki mérkőzése az idényben (csupán egyszer volt tagja a kezdő tizenegynek), és most szerezte az első góljait.

A Hapoel Petah-Tikva legutóbb szeptember 20-án nyert bajnokit, az azóta lejátszott tíz fordulóban hét döntetlen mellett három vereség került a mérlegébe.

A Maccabi 28 ponttal a harmadik, a Hapoel 14-gyel a 10. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben.