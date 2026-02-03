Szerdai sportműsor: lejátsszák az első mérkőzéseket a téli olimpián
FEBRUÁR 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Lorient–Paris FC
20.30: Lyon–Laval (II.)
20.30: Nice–Montpellier (II.)
20.30: Toulouse–Amiens (II.)
21.00: Troyes (II.)–Lens
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Alavés–Real Sociedad
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)
ROMÁN SUPERLIGA
25. FORDULÓ
15.00: Metaloglobus Bucuresti–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
A 16 közé jutásért
16.30: Puskás Akadémia–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana
Elődöntő
17.00: Horvátország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Portugália (Tv: M4 Sport, 21.05)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás, edzés (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
CURLING
VEGYES PÁROS
19.05: Csoportkör
Svédország–Dél-Korea
Nagy-Britannia–Norvégia (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
Kanada–Csehország
Észtország–Svájc
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Zágráb
Szabadfogás, 57, 61, 65, 70, 74, 86 kg
10.30: selejtező. 12.30: elődöntő. 13.30: vigaszág. 18.00: helyosztó
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
17.00: női 1 km, női egyéni üldözőverseny, férfi omnium (Drijver Bertold), női pontverseny, férfi sprint (Tv: Eurosport2)
Valenciai körverseny
16.05: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
Terepkerékpár
13.40: Exact Cross, női verseny, Maldegem (Tv: Eurosport2)
14.55: Exact Cross, férfiverseny, Maldegem (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC
18.00: Mol Esztergom–Moyra-Budaörs
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
MÁSODIK CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
K-CSOPORT
19.00: Rostock (német)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI EUROLIGA
MÁSODIK CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
20.00: Zaragoza (spanyol)–DVTK HunTherm
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
20.30: Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1019 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Challenge-kupa, negyeddöntő, visszavágó
19.00: GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)–KHG KNRC
Női Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzés
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda
Visszavágó
18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
13.30: World Grand Prix, Hongkong (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier
12.30: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 250-es torna, Ostrava
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
A 7. helyért
18.15: Izrael–Franciaország
Az 5. helyért
20.15: Horvátország–Spanyolország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Ballai Attila
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Cselgáncs, vendég: Csernoviczki Éva
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Grosics Gyulára emlékezünk
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar tenisz elmúlt egy éve
12.00: Bajnokok Szabó Szilviával – Kirsner Erika
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral, vendég: Vigvári Vendel
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok – ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A 100 éve született Grosics Gyulára emlékezünk a legendás kapus lányával, Grosics Edinával és Kő András újságíróval
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Beszámoló a Puskás Akadémia–Sporting CP labdarúgó ifjúsági BL-mérkőzésről; Virányi Zsolt jelentkezik Milánóból, a téli olimpia helyszínéről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Interjúk a női vízilabda Európa-bajnokságról; Póta Georgina az asztaliteniszezők Európa Top 16 bajnokságára készül
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Vendég: Kiss-Rigó László püspök, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia alapítója
19.00: A 100 éve született Grosics Gyulára emlékezünk. Benne: interjú az Aranycsapat legendás kapusának lányával, Grosics Edinával és vejével, Kiss Tamással
20.30: Kézilabda, a férfi Eb négy elődöntőse közül háromnak izlandi a szövetségi kapitánya – miért ennyire kiemelkedő a 400 ezres szigetország edzői garnitúrája? Bera Emese összeállítása
21.00: Beszélgetések a Sportinfó 2026 szolnoki rendezvényéről
21.30: Jégkorong. Erdei Márk interjúja a német másodosztályban másodedzői munkát vállaló Arany Mátéval
22.00: Vízilabda, Katona László a női Európa-bajnokságról
22.30: Sportvilág