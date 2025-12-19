Dárdai Márton kórházba került

Nem lehet ott a pályán pénteken este Dárdai Márton: a fővárosi csapat nem nevezte a Hertha BSC–Arminia Bielefeld másodosztályú német bajnoki mérkőzésre.

Mint lapunk megtudta, egy vírusos megbetegedés miatt többen is kidőltek a kék-fehéreknél, és a 18-szoros magyar válogatottnak (aki, mint ismert, az Újpesten sportigazgatói állást vállaló korábbi magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál középső fia) sem volt szerencséje: hányás, hasmenés miatt biztonsági okokból péntek hajnalban az egyik berlini klinikán három órán keresztül infúziós kezelést kapott, emiatt ki kellett hagynia a péntek esti összecsapást.

NÉMET 2. BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

18.30: Hertha BSC–Arminia Bielefeld

Hertha: Dárdai Márton vírusos megbetegedés miatt nem került be a meccskeretbe.