Kihirdette tavaszi El-keretét a Ferencváros, Dibusz kimaradt

Mint ismert, a regnáló magyar bajnok a 12. helyen zárta az alapszakaszt, s a bolgár Ludogoreccel játszik a nyolcaddöntőbe jutásért.

A zöld-fehérek keretéből hiányzik a sérült Dibusz Dénes, továbbá a téli átigazolási időszakban távozó Tóth Alex, Varga Barnabás páros sem található meg a listán, de kikerült a keretből a dán Stefan Gartenmann és a szerb Alekszandar Pesics is. Bekerült ezzel szemben a januárban érkező Mariano Gómez és Franko Kovacevic, a debreceni kölcsönből visszarendelt Varga Ádám, valamint az alapszakaszban szereplő keretből kimaradó Mohammed Abu Fani is.

Érdekesség, hogy a téli érkezők közül Elton Acolatse és Marius Corbu nem került be az El-keretbe.

A FERENCVÁROS TAVASZI EL-KERETE

Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor

Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammed Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romao, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám*

Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin*

A csillaggal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek.

A nyolcaddöntőért zajló rájátszás első mérkőzését február 19-én rendezik Razgradban 21.00-kor, míg a visszavágóra egy héttel később, február 26-án kerül sor a Groupama Arénában, 18.45-ös kezdéssel.